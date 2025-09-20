De ce Football Manager rămâne cea mai realistă simulare de fotbal după 20 de ani

20-09-2025 | 10:49
Football Manager are o istorie impresionantă. Lansat acum 20 de ani, continuă și astăzi să strângă o comunitate uriașă de antrenori amatori care își clădesc cariere în ligi virtuale.

Marian Andrei

De ceva timp joc varianta Football Manager Touch, care merge excelent pe mobil, tabletă sau laptop. De ce m-a prins atât de tare, aflați chiar acum.

Vă anunț de pe acum, să nu vă așteptați la cine știe ce imagini spectaculoase. Magia acestui joc stă mai degrabă în algoritmul capabil să simuleze meciuri de fotbal, așa că te vei trezi în rolul de antrenor adevărat.

Eu am ales Poli Iași, o echipă pe care am salvat-o de la retrogradare. Cu un buget extrem de limitat, am fost nevoit să caut jucători liberi de contract, să mă bazez pe tineri și să fac transferuri inspirate. Rezultatul? În al doilea sezon am reușit să duc echipa în play-off, ceea ce, sincer, a fost mai satisfăcător decât orice gol frumos într-un FIFA.

Dar adevărata provocare în Football Manager 2024/Touch nu e doar să pui pe teren primul unsprezece. Inițial trebuie să-ți găsești un club - fie pornești ca șomer ori direct angajat. Iar odată luat cu carte de muncă, trebuie să începi să... antrenezi.

Complexitatea jocului

 

Trebuie să îmbini tactica de joc cu antrenamentele zilnice, să gestionezi accidentările, programul de recuperare și chiar psihologia fiecărui jucător. Unii sunt talentați, dar sensibili, alții au nevoie să fie motivați constant. Uneori e suficient un discurs bun la pauză ca să schimbi soarta unui meci.

Și mai interesant e că jocul îți cere să fii atent și la ce se întâmplă în afara terenului. Negocieri de contracte, presiunea fanilor, discuțiile cu presa, scoutingul pentru viitoarele talente – toate fac parte din experiență. Sunt zeci de detalii care îți pot decide sezonul și integrate interesant sub formă de e-mail-uri.

De aceea, Football Manager rămâne unic: e publicat de SEGA și are ani de rafinare în spate. Complexitatea lui îți dă impresia că ești într-o simulare autentică, un univers paralel unde deciziile tale au consecințe reale.

Dacă iubești fotbalul, nu-l vei juca pentru grafica spectaculoasă, ci pentru satisfacția de a-ți vedea planul prins viață pe teren și pentru micile drame sau surprize pe care doar un campionat adevărat le poate aduce. Jocul este disponibil gratuit prin Apple Arcade. Există și o variantă pe mobil iar curând o să vedem și Football Manager26. 

Dată publicare: 20-09-2025 10:49

Un somn bun ne scapă de multe lucruri rele: nu mai suntem irascibili, ne putem concentra mai bine și scad considerabil șansele de a face boli grave.

