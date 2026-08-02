Claudiu Neamțu, Mateus Cozminiciuc, Mugurel Semciuc, Andrei Mândrilă, Constantin Adam, Sergiu Bejan, Florin Arteni, Fabrizio Scripcariu și Rucsandra Bucșa (cârmaci) s-au impus, după o cursă spectaculoasă, în fața echipajului din Germania, potrivit News.ro.

La 8+1 feminin (8+), Cristina Drugă, Gianina Juncanariu, Ancuța Bodnar, Maria Lehaci, Magdalena Rusu, Amalia Chelaru, Adriana Adam, Simona Radiș și Victoria Petreanu (cârmaci) au impus ritmul încă de la început, au dominat cursa și au trecut primele linia de sosire, cucerind aurul european.

Cursele de duminică, de la Varese, au început cu întârziere de câteva ore din cauza căldurii.

Sâmbătă, România a obținut două medalii de aur la CE de la Varese, la care se adaugă și una de argint și una de bronz.