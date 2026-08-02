"Un alpinist a pornit singur, să bată un nou traseu de căţărare în zona Poiana Ţapului. Odată cu lăsarea întunericului, întrucât acesta nu a mai revenit, un prieten a alertat echipa Salvamont Prahova. Am constituit de urgenţă o echipă de căutare şi intervenţie, care a identificat autoturismul acestuia în Poiana Ţapului şi a pornit către traseul de alpinism. Alpinistul a fost găsit căzut din perete, prezentând multiple traumatisme şi aflându-se în stare de semiconştienţă", a arătat Salvamont Prahova, într-o postare pe Facebook.

Bărbatul a primit primul ajutor medical, după care a fost transportat într-un punct accesibil, de unde a fost preluat de un echipaj de ambulanţă şi transportat la spital. Reprezentanții Salvamont Prahova au revenit apoi pe rețelele sociale și au anunțat că bărbatul nu a supraviețuit.