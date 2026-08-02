Atacatorul a deschis focul, trăgând repetat în timp ce se apropia de ținta sa. Ultimul glonț l-a tras în capul victimei, în timp ce aceasta zăcea neputincioasă la pământ, scrie BBC.

Ucigașul era Atilla Azimov, un tânăr de 18 ani. În acea noapte din februarie anul trecut, el a ucis însă persoana greșită.

A făcut-o pentru bani, fiind angajat de Foxtrot Network, o grupare de crimă organizată cu legături cu regimul iranian, devenită cunoscută pentru tactica sa de „violență ca serviciu” (Violence-as-a-Service – VaaS).

Din 2022, Foxtrot Network este considerată responsabilă pentru aproximativ 35 de crime, precum și pentru mai multe atacuri și tentative de atac asupra unor ținte israeliene din Europa, inclusiv două în care au fost folosite explozibili și grenade de mână.

Gruparea recrutează adolescenți pentru a comite atacurile în schimbul unor sume de bani, însă de cele mai multe ori nici nu mai ajunge să îi plătească, deoarece aceștia sunt arestați înainte.

Acesta este și cazul lui Johannes Natland, un adolescent norvegian condamnat miercuri de un juriu de la tribunalul Old Bailey din Londra pentru conspirație în vederea comiterii unei crime planificate în West Yorkshire.

Potrivit Operational Taskforce (OTF) GRIMM, grupul Europol creat pentru combaterea acestui fenomen, adolescenții sunt recrutați prin intermediul rețelelor sociale și primesc instrucțiunile într-un mod „gamificat”, care imită mecanismele jocurilor video.

Andy Kraag, șeful Centrului European pentru Criminalitate Gravă și Organizată din cadrul Europol, descrie fenomenul drept o „externalizare calculată a crimelor” către tineri vulnerabili.

În prezent, OTF GRIMM reunește 11 țări afectate de fenomenul VaaS: Belgia, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Islanda, Țările de Jos, Norvegia, Spania, Suedia și Regatul Unit.

Liderul Foxtrot Network, Rawa Majid, a fugit din Suedia, apoi din Turcia, unde își stabilise ulterior baza de operațiuni, și se află în prezent la Teheran, capitala Iranului. Poliția consideră că unele dintre atacurile de tip VaaS au fost executate în beneficiul regimului iranian, inclusiv atacul cu grenadă asupra ambasadei Israelului din Copenhaga, în timp ce altele fac parte din războaiele dintre rețelele de trafic de droguri controlate de Foxtrot.

Diamant Salihu, jurnalist de investigație al televiziunii publice suedeze SVT, cercetează de trei ani activitatea Foxtrot și legăturile acesteia cu Iranul.

„Regimul îi ordonă liderului Foxtrot Network să își folosească rețeaua pentru a comite atacuri împotriva dușmanilor regimului iranian”, a declarat acesta.

„Pot fi disidenți, jurnaliști aflați în opoziție față de regim sau chiar ținte israeliene.”

Potrivit lui Salihu, legăturile cu regimul iranian au început după octombrie 2023, când Majid s-a refugiat la Teheran.

„A trebuit să încheie un acord pentru a putea trăi liber în Iran, cu condiția ca el și rețeaua sa să lucreze pentru regim.”

Foxtrot Network și Rawa Majid au fost sancționați de guvernul britanic în aprilie 2025.

În aceeași lună a fost arestat și Johannes Natland, care avea atunci 18 ani. Acesta zburase în Marea Britanie pentru a comite un asasinat în apropiere de Huddersfield, la comanda rețelei Foxtrot.