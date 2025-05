Ianis Hagi a plecat de la Glasgow Rangers. Anunțul oficial al clubului. Care ar fi următoarea destinație | VIDEO

„Rangers Football Club confirmă astăzi că Ianis Hagi, Leon Balogun şi Tom Lawrence se vor despărţi de club odată cu expirarea contractelor lor”, scrie în comunicatul oficial.

Ianis Hagi, care se află la clubul scoţian din ianuarie 2020, a declarat: „Un club cu o istorie fantastică, cu fani grozavi. A fost o mare onoare să joc pentru aceste culori. Când am venit aici eram un copil, acum sunt un om însurat. Am crescut şi am devenit mai matur în toate aspectele. Ibrox este un loc special, iar călătoria alături de Rangers a fost una incredibilă”.

Daniel Caw, jurnalist la Daily Record, a declarat pentru Sport că Ianis Hagi este dornic de o nouă aventură și crede că are șanse mari să revină în fotbalul italian, acolo unde ar fi dorit de Genoa.

Ianis Hagi a jucat 130 de meciuri și a înscris 20 de goluri pentru Glasgow Rangers

Hagi a ajuns la Rangers în ianuarie 2020, sub formă de împrumut, iar din vara aceluiaşi an a semnat un contract devenind jucătorul grupării din Glasgow. A jucat 130 de meciuri pentru Rangers, înscriind 20 de goluri şi oferind 28 de assisturi.

Ianis Hagi a câştigat cu Rangers un titlu (2021), o Cupă a Scoţiei (2022) şi o Cupă a Ligii scoţiene (2024).

