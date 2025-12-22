Harry Kane, lider în clasamentul Ghetei de Aur la jumătatea sezonului

Stiri Sport
22-12-2025 | 13:42
Harry Kane
Getty

Harry Kane conduce clasamentul Ghetei de Aur, cu 19 goluri, urmat de Haaland și Mbappé.

autor
Ioana Andreescu

Top 5 este completat de sârbul Darko Lemajic (RFS Riga/Letonia) cu 28 de puncte (28 de goluri) din 36 meciuri şi de japonezul Ayase Ueda (Feyenoord), cu 27 de puncte (18 goluri) din 17 meciuri.

Gheata de Aur a fost lansată în 1967-1968

Gheata de Aur a fost lansată în 1967-1968 de ziarul francez L'Equipe pentru a celebra cel mai bun marcator din meciurile de campionat din prima divizie a unei ligi europene.

European Sports Media a preluat premiul din sezonul 1997-1998, hotărând că va fi câştigat pe baza unui sistem de puncte ponderat, golurile marcate de jucători fiind înmulţite cu un număr specific, în funcţie de coeficientul UEFA al ligii în care joacă.

Golurile marcate de jucătorii care evoluează în primele cinci ligi din Europa - Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A şi Ligue 1 - valorează două puncte.

Citește și
harry kane
Harry Kane a devenit, oficial, jucătorul lui Bayern Munchen. Cât au plătit bavarezii pentru atacantul englez

Golurile marcate de jucătorii din ligi clasate pe locurile 6-22 în clasamentul UEFA valorează 1,5 puncte, iar golurile marcate în ligi europene de rang inferior valorează un punct.

Deşi au existat mai multe situaţii în care jucătorii au împărţit premiul, o modificare a regulilor faţă de sezonul 2019-20 prevede că, în cazul unei egalităţi de puncte, premiul este acordat jucătorului cu cele mai puţine minute jucate. Dacă egalitatea persistă, se ia în calcul numărul de pase decisive din campionat, iar apoi cele mai puţine penalizări. Dacă egalitatea persistă, premiul va fi împărţit.

Legenda portugheză Eusebio a câştigat trofeul inaugural

Legenda portugheză Eusebio a câştigat trofeul inaugural în 1968, marcând 42 de goluri pentru Benfica. Apoi a revendicat premiul pentru a doua oară în sezonul 1972-73.

Starul argentinian Lionel Messi a obţinut cele mai multe Ghete de Aur, colecţionând premiul de şase ori în timpul perioadei sale de 17 ani la Barcelona. Messi a stabilit recordul pentru cele mai multe goluri marcate într-un singur sezon - 50 - în sezonul 2011-12 (100 de puncte), devenind totodată primul şi singurul jucător de până acum care l-a câştigat în trei sezoane consecutive, din 2016 până în 2019.

Mbappe (Real Madrid) a câştigat ultimul trofeu, aferent sezonului 2024/2025, cu 62 de puncte (31 de goluri).

Haaland a câştigat premiul pentru prima dată în sezonul 2022-23, marcând un număr record de 36 de goluri (72 de puncte) în Premier League, iar Kane a obţinut prima sa Gheată de Aur cu acelaşi total pentru Bayern Munchen în anul următor.

Președintele Nicuşor Dan a discutat cu magistraţii la Palatul Cotroceni. ”Să terminăm odată cu numirile politice la parchete”

Sursa: Agerpres

Etichete: clasament, harry kane,

Dată publicare: 22-12-2025 13:42

Articol recomandat de sport.ro
„Atât merit.” Fost campion la Roland Garros, Ilie Năstase a dezvăluit ce pensie primește lunar
„Atât merit.” Fost campion la Roland Garros, Ilie Năstase a dezvăluit ce pensie primește lunar
Citește și...
Copiii starului englez Harry Kane, răniţi uşor într-un accident rutier
Stiri externe
Copiii starului englez Harry Kane, răniţi uşor într-un accident rutier

Copiii jucătorului echipei Bayern Munchen, Harry Kane, au fost răniţi uşor într-un accident rutier, a anunţat cotidianul Bild.

 

 

Harry Kane a devenit, oficial, jucătorul lui Bayern Munchen. Cât au plătit bavarezii pentru atacantul englez
Stiri Sport
Harry Kane a devenit, oficial, jucătorul lui Bayern Munchen. Cât au plătit bavarezii pentru atacantul englez

Atacantul englez Harry Kane (Tottenham) a semnat vineri, pentru patru sezoane, până în vara lui 2027, cu clubul german de fotbal Bayern Munchen, a anunţat, sâmbătă, clubul bavarez într-un comunicat dat publicităţii, citat de AFP.

Acord între Tottenham și Bayern Munchen pentru transferul lui Harry Kane. Cât va câștiga golgheterul Angliei
Stiri Sport
Acord între Tottenham și Bayern Munchen pentru transferul lui Harry Kane. Cât va câștiga golgheterul Angliei

Cluburile Tottenham Hotspur şi Bayern Munchen au ajuns la un acord în privinţa transferului atacantului englez Harry Kane la campioana en titre a Germaniei, anunţă mass-media britanică.

 

Recomandări
Președintele Nicuşor Dan a discutat cu magistraţii la Palatul Cotroceni. ”Să terminăm odată cu numirile politice la parchete”
Stiri Politice
Președintele Nicuşor Dan a discutat cu magistraţii la Palatul Cotroceni. ”Să terminăm odată cu numirile politice la parchete”

Preşedintele României, Nicuşor Dan a discutat, luni, timp de aproape patru ore la Palatul Cotroceni, cu reprezentanţii magistraţilor, despre problemele din sistemul de justiție. 

Scumpire „din pix” prin schimbarea unui cap de tabel. Peste 250.000 de români vor plăti măcar cu 800 de lei mai mult
Stiri Economice
Scumpire „din pix” prin schimbarea unui cap de tabel. Peste 250.000 de români vor plăti măcar cu 800 de lei mai mult

Guvernul a decis majorarea semnificativă a impozitelor pentru mașinile hibride, iar pentru unele modele creșterea poate depăși 1.100%, arată analiza unui consultant fiscal.

”Cei trimiși”, primul serial polițist românesc cu elemente paranormale, a fost lansat pe VOYO: ”E foarte bine scris!”
Stiri Mondene
”Cei trimiși”, primul serial polițist românesc cu elemente paranormale, a fost lansat pe VOYO: ”E foarte bine scris!”

De luni, 22 decembrie, o nouă producție VOYO Original promite să ne fascineze. ”Cei trimiși”, primul serial thriller polițist românesc cu elemente paranormale, propune un concept curajos, care ne va purta într-o călătorie intensă.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 22 Decembrie 2025

03:42:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Superspeed
S9E32

23:19

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 30

22:18

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28