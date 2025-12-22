Harry Kane, lider în clasamentul Ghetei de Aur la jumătatea sezonului

Harry Kane conduce clasamentul Ghetei de Aur, cu 19 goluri, urmat de Haaland și Mbappé.

Top 5 este completat de sârbul Darko Lemajic (RFS Riga/Letonia) cu 28 de puncte (28 de goluri) din 36 meciuri şi de japonezul Ayase Ueda (Feyenoord), cu 27 de puncte (18 goluri) din 17 meciuri.

Gheata de Aur a fost lansată în 1967-1968 de ziarul francez L'Equipe pentru a celebra cel mai bun marcator din meciurile de campionat din prima divizie a unei ligi europene.

European Sports Media a preluat premiul din sezonul 1997-1998, hotărând că va fi câştigat pe baza unui sistem de puncte ponderat, golurile marcate de jucători fiind înmulţite cu un număr specific, în funcţie de coeficientul UEFA al ligii în care joacă.

Golurile marcate de jucătorii care evoluează în primele cinci ligi din Europa - Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A şi Ligue 1 - valorează două puncte.

Golurile marcate de jucătorii din ligi clasate pe locurile 6-22 în clasamentul UEFA valorează 1,5 puncte, iar golurile marcate în ligi europene de rang inferior valorează un punct.

Deşi au existat mai multe situaţii în care jucătorii au împărţit premiul, o modificare a regulilor faţă de sezonul 2019-20 prevede că, în cazul unei egalităţi de puncte, premiul este acordat jucătorului cu cele mai puţine minute jucate. Dacă egalitatea persistă, se ia în calcul numărul de pase decisive din campionat, iar apoi cele mai puţine penalizări. Dacă egalitatea persistă, premiul va fi împărţit.

Legenda portugheză Eusebio a câştigat trofeul inaugural în 1968, marcând 42 de goluri pentru Benfica. Apoi a revendicat premiul pentru a doua oară în sezonul 1972-73.

Starul argentinian Lionel Messi a obţinut cele mai multe Ghete de Aur, colecţionând premiul de şase ori în timpul perioadei sale de 17 ani la Barcelona. Messi a stabilit recordul pentru cele mai multe goluri marcate într-un singur sezon - 50 - în sezonul 2011-12 (100 de puncte), devenind totodată primul şi singurul jucător de până acum care l-a câştigat în trei sezoane consecutive, din 2016 până în 2019.

Mbappe (Real Madrid) a câştigat ultimul trofeu, aferent sezonului 2024/2025, cu 62 de puncte (31 de goluri).

Haaland a câştigat premiul pentru prima dată în sezonul 2022-23, marcând un număr record de 36 de goluri (72 de puncte) în Premier League, iar Kane a obţinut prima sa Gheată de Aur cu acelaşi total pentru Bayern Munchen în anul următor.

