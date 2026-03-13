Acesta arată foarte bine și oferă bucureștenilor un loc perfect pentru plimbări, sport, joacă și relaxare. Iată ce poți face aici și care este povestea acestui parc.

Remodernizarea Parcului Morarilor

În octombrie 2023, Parcul Morarilor din București a fost modernizat și reabilitat, lucrările fiind realizate treptat, pe secțiuni. Ultimele intervenții au vizat refacerea aleilor și amenajarea unei piste de alergare de aproximativ un kilometru, care înconjoară parcul.

„Un parc atractiv pentru toate vârstele. Gata de joacă, sport și relaxare”, anunță Primăria Sectorului 2 pe Facebook.

Proiectul a inclus modernizarea locurilor de joacă și înlocuirea echipamentelor vechi cu aparate noi, montarea unor aparate de fitness, refacerea spațiilor verzi și realizarea unui sistem de irigații.

De asemenea, au fost amenajate două terenuri de mini-fotbal, terenul de tenis abandonat a fost transformat într-un teren de baschet, iar terenul de fotbal a fost reabilitat.

Lucrările au mai cuprins montarea de toalete automate, reconstrucția podului, repararea gardurilor și a intrărilor, modernizarea foișoarelor și amenajarea unor noi zone de relaxare.

Zona destinată jocului de șah a fost reamenajată, iar pista de alergare a fost realizată cu tartan, pentru reducerea vibrațiilor. În același timp, au fost refăcute aleile deteriorate.

„Ne-am asumat un obiectiv important atunci când am aplicat și am fost selectați în #MissionCities “Misiunea 100 de orașe inteligente și neutre climatic până în 2030”, inițiativă a #ComisieiEuropene, așa că lucrăm intens la reducerea poluării de la noi din sector. Reamenajarea Parcului Morarilor este un bun exemplu în acest sens: refacerea spațiului verde și întreținerea lui înseamnă mai puține emisii de gaze cu efect de seră în Sectorul 2”, conform Primăriei Sectorului 2.

Parcul Morarilor - istoric

Parcul Morarilor se află pe Șoseaua Pantelimon, în zona de est a Bucureștiului, iar denumirea sa provine de la morile de apă care funcționau în trecut pe cursul râului Colentina.

În această zonă, grânele erau măcinate folosind energia apei, iar locul era cunoscut în mod tradițional sub denumirea „la mori”.

Odată cu dezvoltarea industrială și extinderea orașului, morile au dispărut, iar terenurile din jur au fost ocupate de fabrici, blocuri și infrastructură urbană. Lacul a rămas însă în zonă și era un reper importantă.

În anii 1970, lacul și terenurile din jur au fost amenajate și au fost realizate alei, bănci și un pod din piatră: în acest moment a luat naștere Parcul Morarilor ca spațiu de relaxare pentru locuitorii din această zonă a Capitalei. După 1990, parcul intrase în paragină și devenise un loc frecvent doar de cei mai nostalgici și de adolescenți care găseau aici un refugiu.

Totuși, din 2023, parcul a trecut prin lucrări ample de reabilitare și modernizare, iar aleile, spațiile verzi, locurile de joacă și zonele destinate activităților sportive au fost reabilitate și au căpătat o nouă viață.

Acum, parcul este luminat, iar podul de piatră a rămas același, fiind un adevărat punct de reper în cadrul parcului.

Zona dispune acum de alei din tarta, aparate de fitness în aer liber, locuri de joacă moderne și terenuri de sport. Vei găsi aici orice persoane de toate vârstele, iar primăvara, când magnoliile înfloresc, parcul devine un adevărat spectacol de care bucureștenii se bucură.

Cum ajungi

Parcul Morarilor are intrarea principală dinspre Șoseaua Pantelimon, vizavi de accesul către Parcul Florilor, și se află în apropierea Spitalului Sfântul Pantelimon.

Este un parc de dimensiuni medii, cu alei asfaltate și diferite facilități.

Poți ajunge în parc ușor cu transportul public:

Cu metroul pe linia M1, cobori la stația Costin Georgian sau Pantelimon, apoi mergi câteva minute pe jos sau cu autobuzul.

Cu autobuzul, poți ajunge cu liniile 102, 104, 640, N102, 460. Și tramvaiul 14 te aduce rapid la parc.

Intrarea principală este dinspre Șoseaua Pantelimon, vizavi de Parcul Florilor. În timpul zilei, zona poate deveni aglomerată.

foto: Parcul Morarilor / Facebook