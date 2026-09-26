Scurgerea de date „Casino Secrets” dezvăluie zeci de mii de fișiere anterior confidențiale, stocate de autoritatea de reglementare a jocurilor de noroc din insula caraibiană Curaçao.

Documentele oferă detalii despre mecanismele interne de funcționare ale unora dintre cele mai mari cazinouri online din lume, inclusiv Stake.com, sponsor al clubului Everton FC și platformă axată pe criptomonede, precum și rețeaua Santeda, dezvăluită într-o investigație realizată în aprilie de The Guardian și Investigate Europe.

Unele dintre aceste afaceri par să fie deținute sau administrate de cetățeni britanici, în timp ce altele, precum BC.Game, sponsor al Leicester City FC, au fost acuzate anterior că au vizat ilegal clienți din Regatul Unit.

Scurgerea de date a provocat un șoc în Curaçao, al cărei sistem opac de acordare a licențelor a transformat fosta colonie olandeză într-un centru prosper, dar uneori controversat, pentru companiile de jocuri de noroc. Insula găzduiește peste 8.000 de cazinouri, echivalentul unui cazinou la fiecare 20 de locuitori.

O hackeriță din Berlin, Lilith Wittmann, susține că a obținut documentele interne după ce a accesat o bază de date administrată de Curaçao Gaming Authority (CGA).

CGA a confirmat că portalul său a fost ținta unui „acces neautorizat”.

Datele publicate în urma scurgerii includ informații despre proprietarii unora dintre cele mai mari cazinouri offshore din lume, precum și detalii privind sursa averilor acestora.

Printre companiile ale căror date au fost publicate se numără Santeda International, rețeaua globală de cazinouri investigată anul acesta de The Guardian și Investigate Europe.

Investigația a constatat că unele cazinouri deținute de Santeda păreau să fi vizat jucători vulnerabili din Regatul Unit care încercau să renunțe la jocurile de noroc, în ciuda faptului că societatea nu deținea o licență emisă de Gambling Commission, ceea ce este ilegal.

Investigația a identificat, de asemenea, o serie de urme digitale care conduceau către o companie numită Upgaming, deținută și administrată de un grup de oameni de afaceri georgieni.

La momentul respectiv, avocații Upgaming au declarat că firma pe care o reprezintă neagă că ar opera rețeaua Santeda. Scurgerea „Casino Secrets” ridică însă noi întrebări în legătură cu această afirmație.

Informațiile transmise de Santeda către CGA îl indică drept proprietar pe un cetățean georgian numit Onise Chimakhidze.

Documentele oferă, de asemenea, adrese de e-mail ale Upgaming drept date de contact, în timp ce mai multe fișiere transmise către CGA conțin numele Upgaming în denumirea lor.

Avocații Upgaming au declarat că firma nu poate „specula cu privire la motivul pentru care o terță parte a indicat datele sale de contact fără informații suplimentare sau fără să fi văzut documentele”.

Aceștia au afirmat că o posibilă explicație ar putea fi faptul că Upgaming a avut anterior o relație de afaceri cu Santeda, relație care între timp a încetat.

Un document transmis în 2025 îl identifica pe un bărbat numit Torniki Kapanadze drept director financiar al Santeda. Un profil LinkedIn indică faptul că un Tornike Kapanadze lucrează pentru Upgaming. Avocații Upgaming au precizat că acesta este un nume comun în Georgia și au atras atenția asupra diferenței de ortografie.

Santeda a acordat, de asemenea, șase împrumuturi în valoare totală de 15,59 milioane de euro (13,42 milioane de lire sterline) companiei Buda Capital, cu sediul în Luxemburg și deținută de un grup de georgieni care dețin participații la Upgaming sau ocupă funcții de conducere în cadrul acesteia. Upgaming nu a oferit o explicație pentru aceste împrumuturi.

Avocații companiei au afirmat că Upgaming consideră că este „ținta unei campanii coordonate de diverse părți, inclusiv de entități care au propriile interese comerciale”, fără a oferi alte explicații.

Scurgerea de date dezvăluie și informații despre Oddsbet, o companie de pariuri orientată către jucătorii „VIP”, care, potrivit datelor, a fost deținută până în 2025 de Robert Bostock, din Goole, East Riding of Yorkshire.