Fiind vorba despre o acţiune atipică şi extrem de intensă, cu 4 meciuri programate în doar 10 zile, selecţionerul Gică Hagi a decis să nu deplaseze întregul lot în Suedia, potrivit News.ro.

Astfel, 9 dintre cei 32 de tricolori convocaţi vor rămâne la Centrul Naţional de Fotbal Mogoşoaia, unde se vor pregăti în continuare sub îndrumarea staff-ului.

Jucătorii rămaşi în cantonament sunt: Daniel Bîrligea, Raul Opruţ, David Matei, Cătălin Cîrjan, Marius Marin, Alexandru Cicâldău, Tony Strata, Bogdan Racoviţan şi Olimpiu Moruţan.

Jucătorii convocaţi sunt următorii: