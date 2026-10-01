Potrivit oficialilor, edițiile anterioare s-au dovedit a fi de succes. Iar firmele înființate astfel au creat peste 40.000 de locuri de muncă.

17.600 de locuri sunt disponibile pentru cursurile de antreprenoriat prevăzute în programul Start-Up Nation. Înscrierile se fac online, pe 4 categorii, separat pentru zona București - Ilfov și încep pe 6 octombrie, la ora 10.

Locuri disponibile la cursurile de antreprenoriat Start-up Nation

- 950 locuri /domiciliu în București-Ilfov

- 300 locuri /persoane rome /domiciliul în București-Ilfov

- 13.500 locuri/domiciliul în regiunile mai puțin dezvoltate, fără București-Ilfov

- 2.850 de locuri / persoane rome / domiciliul în regiunile mai puțin dezvoltate, fără București-Ilfov

Solicitanții trebuie să aibă măcar studii gimnaziale. După absolvirea cursurilor, circa 2.000 dintre ei vor primi până la 250.000 de lei, pentru a demara o afacere.

Ciprian Vișan, Președinte Asociația Oamenilor de Afaceri PRO INVEST: „Este important ca atunci când alegi domeniul de activitate să fie viabil, din care poți să faci bani, poți să dezvolți businessul. De aceea există și o prioritizare a domeniilor, cele productive, cele de servicii.”

Beneficiarii au dezvoltat firme cu banii primiți

Aceasta este a patra ediție a programului Start-Up Nation, lansat în 2017. Printre primii beneficiari este și Ștefan Gheorghinescu, din Brașov, care a dezvoltat, cu banii primiți, o firmă de servicii de publicitate și personalizare a produselor textile.

Ștefan Gheorghinescu, beneficiar Start-Up Nation: „Am putut să ne mișcăm și să câștigăm proiecte. Cea mai bună zi a fost când din print au ieșit, în interval de 8 ore, 2.000 de tricouri personalizate."

Camelia Taină, dir. general Direcția Antreprenoriat și Programe de Finanțare: „Peste 21.000 de companii finanțate, peste 42.000 de locuri de muncă create. Nu numai că banii s-au întors integral la bugetul de stat, ba chiar au fost o rentabilitate de 151% sau 112% în cazul primelor ediții ale acestui program."

Au existat însă și probleme. Adrian Borbely din Sibiu a trecut prin mari emoții, când și-a înființat propria companie de sonorizare. De la întocmirea planului de afaceri și până la aprobarea proiectului a durat un an, timp în care prețul echipamentelor pe care voia să le cumpere a crescut.

Adrian Borbely, antreprenor: „Aportul propriu a fost efectiv mult mai mare decât ne-am așteptat inițial."

Mihai Vulcu, consultant accesare fonduri nerambursabile: „Nici antreprenorii sau o parte dintre ei nu cunosc rigorile unui business, trebuie să știi că îți asumi și riscuri."

Finanțarea oferită de stat poate acoperi cel mult 90% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, așadar solicitanții trebuie să dispună și de un capital propriu.