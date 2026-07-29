Proiectul a trecut cu 198 de voturi ”pentru”, 58 împotrivă, 14 abţineri şi unul nu votează. Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, a transmis AUR, care a votat împotriva proiectului, că astăzi, de ziua Imnului Naţional, Deşteaptă-te române, au cântat imnul naţional al Rusiei, notează News.ro.

Prin proiectul adoptat de Camera Deputaţilor, se aprobă Acordul de împrumut (SAFE) între Uniunea Europeană şi România, semnat la Bucureşti, la 12 mai 2026 şi la Bruxelles, la 20 mai 2026, în valoare de 16.680.055.394 euro.

„Ce zi mai potrivită de a se face AUR de râs, astăzi, şi de a arăta cât de pro-Rusia este, decât să voteze împotriva apărării României, astăzi, de ziua imnului naţional. Să ştiţi, dragi colegi de la AUR, că imnul naţional nu ne obligă doar să-l ascultăm în picioare, ci vă obligă să luaţi decizii în interesul naţional atunci când cântaţi acest imn”, a transmis ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, în plenul Camerei Deputaţilor, la dezbaterea proiectului.

„Sunteţi partidul care se plimbă prin ţară cu tricolorul şi cântând "Deşteaptă-te române" în timp ce a votat în Parlament o lege împotriva doborârii dronelor, iar astăzi votează împotriva programelor de înzestrare a Armatei române, pentru a face faţă agresiunii pe care Rusia o face în Ucraina şi ajunge indirect în România. Astăzi, de Deşteaptă-te române, dumneavoastră aţi cântat imnul naţional al Rusiei”, a mai spus Miruţă.

Ministrul interimar al Apărării a mai spus că la Ministerul Apărării nu a fost nici măcar o singură decizie despre SAFE care să nu fi fost făcută public şi au fost prezentate toate proiectele.

„În al doilea rând, acest vot de astăzi este nu despre contractarea care s-a făcut, ci despre instrumentul pe care Ministerul de Finanţe îl utilizează pentru a distribui banii pe care îi primeşte de la Comisie. Şi vă dau o poveste proastă. Pentru că ştiam că sunteţi împotriva înzestrării Armatei, am pus în bugetul naţional banii pentru toate contractele din SAFE, care se vor putea desfăşura şi dacă acest proiect va pica, pentru că ne-am asigurat că aceşti bani să fie în bugetul naţional. Aşadar, nu puteţi dumneavoastră să fiţi împotriva apărării naţionale, cât putem noi să ne ocupăm la guvern, să înzestrăm armata română”, a mai afirmat Miruţă.