Ipoteza este avansată de agenţia Reuters, care afirmă că cele trei entităţi discută despre un vot de neîncredere pentru a obţine voturile necesare în vederea demiterii actualului preşedinte.

În marja Supercupei Europei, care a opus Paris SG şi Aston Villa pe 12 august, circulau deja zvonuri privind discuţiile dintre conducătorii acestor trei confederaţii şi posibilitatea unei revoluţii instituţionale, care va trebui însă să obţină şi alte susţineri pentru a fi adoptată, scrie News.ro.

Trei confederații discută o schimbare

„Nu există nicio ieşire", a declarat pentru Reuters o sursă care a dorit să rămână anonimă, în contextul în care Gianni Infantino intenţionează să candideze din nou anul viitor pentru un nou mandat.

„Fie alege calea paşnică şi decide să nu mai candideze în martie, fie alege calea forţei", a adăugat această persoană, făcând referire la moţiunea de cenzură.

Consiliul FIFA poate convoca un Congres extraordinar în orice moment şi este obligat să facă acest lucru dacă cel puţin o cincime din cele 211 de asociaţii membre ale FIFA depun o cerere scrisă în care precizează punctele pe care doresc să le vadă incluse pe ordinea de zi. Acesta trebuie convocat în termen de trei luni, fiecare asociaţie participantă având dreptul la un vot. Statutul FIFA nu conţine nicio dispoziţie specifică referitoare la o moţiune de cenzură împotriva preşedintelui său.

UEFA și CONCACAF nu confirmă votul

UEFA nu a comentat direct întrebarea dacă se are în vedere un vot de neîncredere, îndreptând atenţia agenţiei Reuters către declaraţia sa anterioară, conform căreia o analiză a conducerii şi a guvernanţei FIFA ar trebui să fie „aprofundată şi fundamentală" şi că „nicio opţiune nu ar trebui exclusă".

CONCACAF a procedat la fel, îndreptând atenţia agenţiei către o altă declaraţie comună anterioară cu UEFA şi AFC. În aceasta, cele trei instituţii acuză conducerea FIFA de o gravă încălcare a încrederii. În ceea ce priveşte AFC, aceasta nu a răspuns încă la o solicitare de comentarii.

Infantino păstrează sprijinul unei părți

Însă meciul este departe de a fi decis dinainte pentru rebeli. Niciun candidat nu s-a manifestat public înainte de termenul limită de depunere a candidaturilor, stabilit pentru 18 noiembrie, iar Infantino se bucură în continuare de sprijinul unei părţi dintre membrii FIFA.

Preşedintele CAF, Patrice Motsepe, a declarat săptămâna trecută că Infantino continuă să beneficieze de sprijinul Africii şi că viitorul său ar trebui să fie decis de membrii FIFA în cadrul alegerilor.