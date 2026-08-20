Considerată una dintre cele mai mari soprane ale tuturor timpurilor, Cotrubaș a strălucit pe marile scene ale lumii, de la Covent Garden și Scala din Milano până la Metropolitan Opera din New York.

„Opera Națională București deplânge dispariția sopranei Ileana Cotrubaș, una dintre cele mai importante voci românești ale secolului XX și un reper al artei lirice internaționale”, a transmis ONB pe pagina oficială de Facebook.

Născută la Galați, la 9 iunie 1939, într-o familie de muzicieni, Ileana Cotrubaș și-a început drumul artistic la doar nouă ani, în Corul de Copii al Radiodifuziunii Române. Stabilită la București din 1952 pentru a urma cursurile Școlii Speciale de Muzică, artista a debutat pe scena Operei din București în 1964, înainte de a cuceri marile scene ale lumii.

O carieră internațională de excepție

Laureată a unor prestigioase concursuri internaționale, Ileana Cotrubaș a cântat la Opera de Stat din Viena, Hamburg, Berlin, Festivalul de la Salzburg, Glyndebourne, Royal Opera House Covent Garden, Teatro alla Scala din Milano și Metropolitan Opera din New York. Momentul din 1975, când a înlocuit-o în ultimul moment pe Mirella Freni în rolul Mimi din „La Bohème”, la Scala din Milano, a rămas emblematic pentru cariera sa.

Admirată pentru unicitatea vocii, inteligența frazării și forța expresivă a interpretării, Cotrubaș a colaborat cu dirijori legendari și a lăsat o amprentă profundă asupra repertoriului liric, de la Mozart și Verdi la Puccini, Bizet și Offenbach.

Ultimii ani: pedagogie și dăruire

După retragerea de pe scenă, Ileana Cotrubaș a continuat să dăruiască artei lirice prin pedagogie și cursuri de măiestrie, formând și inspirând generații de artiști. „Ileana Cotrubaș rămâne în memoria operei românești și universale ca o artistă de o rară noblețe vocală și scenică. Drum lin către stele, Maestră!”, a transmis Opera Națională București.