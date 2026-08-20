Într-o postare pe platforma X, Ursula von der Leyen a scris că Uniunea Europeană poate răspunde cu viteză, unitate şi hotărâre la ameninţările emergente, în contextul în care este în desfăşurare o campanie de ameninţări ce încearcă să creeze divizări în interiorul blocului comunitar.

„Astăzi, România a distrus o dronă navală ce transporta explozibil în apropiere de platforma Neptun Deep din Marea Neagră. Este în desfăşurare o campanie de ameninţări, ce ne perturbă cetăţenii şi caută să creeze divizări în Uniunea noastră. Acesta este un război hibrid. Misiunea fundamentală a Uniunii noastre este de a proteja pacea. Astăzi, acest lucru înseamnă şi a avea capacitatea de a descuraja provocările şi agresiunea. Agenda noastră Readiness 2030 mobilizează până la 800 de miliarde de euro'', a accentuat şefa executivului UE.

Ea a menţionat că European Drone Defence Initiative şi Eastern Flank Watch contribuie la sporirea producţiei în Europa pentru a le livra statelor membre capabilităţile de care au nevoie. „Aşadar, putem răspunde cu viteză, unitate şi hotărâre la ameninţările emergente'', a încheiat preşedinta CE.

Potrivit Reuters, drona maritimă distrusă de forţele aeriene române fusese semnalată la o distanţă de numai câteva sute de metri de platforma Neptun Alpha.

Ministerul Apărării Naţionale (MApN) a transmis într-un comunicat că două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române au intervenit, joi, în cazul unei drone maritime de mici dimensiuni aflate în zona economică exclusivă a României, în apropierea platformei Neptun Alpha, la aproximativ 80 mile marine est de Constanţa, iar una dintre aeronave a angajat ţinta şi a executat foc cu tunul de bord asupra acesteia, lovind-o.

Prezenţa dronei maritime aflate în derivă a fost semnalată în jurul orei 06:28 de o navă comercială, a menţionat MApN.