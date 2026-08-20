Decizia vine după ce autorizaţia de mediu a operatorului de apă-canal SC Urban SA Slobozia a fost suspendată pentru o perioadă de şase luni, în urma nerespectării măsurilor dispuse de autorităţile de mediu, scrie Agerpres.

Starea de alertă va fi valabilă până în 17 septembrie.

„Ţinând cont de faptul că, începând cu data de 18.08.2026, autorizaţia de mediu a Staţiei de epurare S.C. URBAN S.A este suspendată, iar la nivelul localităţilor Slobozia, Scânteia, Ciulniţa, Cosâmbeşti, Mărculeşti cu satele aferente acestora nu există un alt operator care să asigure alimentarea cu apa potabilă şi epurarea apelor uzate pentru municipiul Slobozia, (...) Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Ialomiţa adoptă următoarele: Art. 1. Declararea stării de alertă la nivelul următoarelor unităţi administrativ-teritoriale Slobozia, Scânteia, Ciulniţa, Cosâmbeşti, Mărculeşti, cu satele aferente acestora, din judeţul Ialomiţa, conform adresei Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr.1810082 din 19.08.2026 pentru avizarea HCJSU IL nr. 20 din 18.08.2026 privind propunerea declarării stării de alertă la nivelul judeţului Ialomiţa, până la data de 17.09.2026", se arată în hotărârea adoptată de CJSU.

CJSU a declarat starea de alertă

Conform sursei citate, Direcţia de Sănătate Publică Ialomiţa va dispune măsuri pentru prevenirea şi limitarea riscurilor pentru sănătatea populaţiei, generate de suspendarea autorizaţiei de mediu a SC Urban SA, prin monitorizarea permanentă a calităţii apei destinate consumului uman, supravegherea epidemiologică a populaţiei şi prevenirea expunerii acesteia la ape uzate sau la factori de mediu cu potenţial impact asupra sănătăţii.

Totodată, operatorul SC Urban SA va asigura continuitatea serviciului public de alimentare cu apă potabilă, canalizare şi epurare a apelor uzate şi va dispune măsuri pentru „întocmirea şi transmiterea către CJSU Ialomiţa a Planului de Avarie şi Conformare Urgentă, până la data de 31.08.2026, care va include menţinerea în funcţiune a treptelor tehnologice existente (mecanică şi biologică) la un regim optim de siguranţă pentru reducerea la minim a încărcăturii poluante, funcţionarea pentru asigurarea preluării apelor uzate şi tratarea acestora fără afectarea emisarului în care se evacuează, în limitele impuse de NTPA 001, respectiv executarea în regim de urgenţă a lucrărilor de remediere/investiţie necesare ridicării măsurii de suspendare a autorizaţiei de mediu".

Operatorul trebuie să asigure continuitatea

Poliţia Locală Slobozia va asigura monitorizarea, prin sistemul video de supraveghere al oraşului, a staţiilor de pompare a apelor uzate, în vederea identificării eventualelor deversări ilegale, se mai menţionează în textul hotărârii.

Operatorul de apă-canal a anunţat, pe pagina proprie de socializare, că autorizaţia de mediu a fost suspendată în data de 18 august.

Anterior, Agenţia Naţională pentru Mediu şi Arii Protejate - ANMAP a anunţat că SC Urban SA nu a îndeplinit, în termenele stabilite, unele măsuri dispuse în urma controalelor efectuate de autorităţile competente.

„SC URBAN SA Slobozia desfăşoară activităţi de captare, tratare şi distribuţie a apei, precum şi de colectare şi epurare a apelor uzate, activităţi pentru care societatea deţine Autorizaţia de mediu nr. 125/12.08.2014, revizuită ulterior. În urma controalelor şi verificărilor efectuate de Garda Naţională de Mediu - Comisariatul Judeţean Ialomiţa şi Garda Naţională de Mediu - Comisariatul General au fost constatate mai multe neconformităţi şi au fost stabilite măsuri cu termene de realizare. Deşi pentru unele dintre aceste măsuri termenele au fost depăşite, verificările ulterioare au evidenţiat faptul că acestea nu au fost realizate integral", arată sursa citată, într-o postare pe pagina de Facebook a instituţiei.

Autorităţile au constatat neconformităţi

Conform ANMAP, în urma sesizărilor formulate de cetăţenii municipiului Slobozia cu privire la disconfortul olfactiv generat de activitatea staţiei de epurare, au fost efectuate verificări privind respectarea planului de gestionare a emisiilor de mirosuri, cu ajutorul unui autolaborator.

„Monitorizarea a evidenţiat zilnic şi în mod repetat depăşiri ale concentraţiilor de hidrogen sulfurat. (...) Având în vedere caracterul repetat al neconformităţilor constatate, nerealizarea unor măsuri dispuse prin actele de control şi faptul că anumite măsuri au rămas neîndeplinite inclusiv după expirarea termenelor acordate, Agenţia Naţională pentru Mediu şi Arii Protejate, prin Direcţia Judeţeană de Mediu Ialomiţa, a întreprins demersurile legale în vederea suspendării autorizaţiei de mediu deţinute de SC URBAN SA Slobozia", a informat ANMAP.