Decizia LPF după moartea antrenorului Emeric Ienei. Cum va fi onorată legenda care a scris istorie în fotbal

Federaţia Română de Fotbal anunţă că, pentru a cinsti memoria lui Emeric Ienei, se va ţine un moment de reculegere înaintea tuturor partidelor din Superligă, Liga 2 şi Liga 3, în etapa viitoare.

„Astăzi, fotbalul românesc a pierdut un antrenor legendar, un simbol al profesionalismului şi al decenţei. Emeric Ienei a fost un model de eleganţă, echilibru şi respect, atât pe teren, cât şi în afara lui. A inspirat generaţii întregi de jucători şi antrenori prin viziunea şi calmul său, dar şi prin modul în care a înţeles fotbalul. A rămas mereu un om modest, chiar şi atunci când a atins succesul câştigării Cupei Campionilor Europeni şi a reprezentat România la cele mai importante competiţii. Emeric Ienei rămâne o legendă a sportului românesc, iar amintirea va continua să existe în inimile iubitorilor de fotbal. Federaţia Română de Fotbal îi aduce un omagiu sincer şi transmite condoleanţe familiei, prietenilor şi tuturor celor care l-au cunoscut. Dumnezeu să-l odihnească în pace pe Emeric Ienei, unul dintre cei mai mari oameni ai fotbalului românesc, fără doar şi poate!”, a declarat preşedintele FRF, Răzvan Burleanu.

Performanța care a scris istorie în 1986

La rândul său, LPF a anunţat pe site-ul oficial decesul celebrului antrenor şi faptul că înaintea meciurilor din Superligă se va ţine un moment de reculegere.

„Marele antrenor Emeric Ienei a încetat din viaţă la vârsta de 88 de ani. Născut pe 22 martie 1937 în Agrişu Mare, comuna Târnova (Arad), Emeric Ienei a a jucat pentru UTA şi CCA (Steaua) între anii 1955 şi 1969, şi a fost, mai apoi, antrenorul care a câştigat Cupa Campionilor Europeni în 1986, cu Steaua, realizând cea mai mare performanţă din istoria fotbalului românesc. Emeric Jenei a stat şi pe banca echipei naţionale în două mandate, în perioadele 1996 – 1990 şi ianuarie - iunie 2000. În memoria marelui dispărut, toate meciurile etapei a 16-a din SuperLiga României vor fi precedate de un moment de reculegere. Liga Profesionistă de Fotbal transmite sincere condoleanţe familiei greu încercate! Dumnezeu să-l odihnească!”, se arată pe site-ul oficial LPF

