Gabi Balint, omagiu pentru Emeric Ienei: A fost ca un părinte pentru noi, ne-a făcut să credem că suntem cei mai buni

05-11-2025 | 12:35
Gabi Balint și Emeric Ienei
Gabi Balint/Facebook

Gabi Balint, jucător al Generației de Aur, a reacționat după ce Emeric Ienei, fostul mare antrenor al Stelei București și câștigător al Cupei Campionilor Europeni, a murit.

Adrian Popovici

La scurt timp după anunțul trist, Gabi Balint, unul dintre elevii săi din generația de aur a Stelei, a transmis un mesaj emoționant, evocând personalitatea celui care a condus echipa spre cea mai mare performanță din istoria fotbalului românesc.

„Pentru fotbal a însemnat mult, avea o carte de vizită extraordinară, antrenor al Stelei, câștigător al Cupei Campionilor. Pentru noi a însemnat mai mult pentru că a fost ca un părinte, un om care ne-a învățat multe lucruri, ne-a ajutat în momentele grele, care ne-a făcut să credem că suntem cei mai buni. Ne-a iertat atunci când greșeam și nu ne pedepsea”, a spus Gabi Balint, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

„Astăzi am pierdut un om de o extraordinară valoare, un mentor, un antrenor de excepție. Emeric Ienei a însemnat enorm pentru mine și pentru fotbalul românesc. Îți mulțumesc pentru tot, nea Imi. Vei fi mereu în inima mea. Condoleanțe familiei!”, a transmis și Gheorghe Hagi.

În 1986, Emeric Ienei a scris istorie alături de Steaua București, cucerind Cupa Campionilor Europeni după finala de la Sevilla, câștigată în fața Barcelonei. Din echipa sa făceau parte nume legendare precum Helmuth Duckadam, Ștefan Iovan, Miodrag Belodedici, Ladislau Bölöni, Marius Lăcătuș, Victor Pițurcă și Gabi Balint.

A câştigat de trei ori titlul de şi de patru ori Cupa României, toate cu Steaua Bucureşti.

Ca antrenor, Ienei a activat la Steaua Bucureşti, Crişul Oradea, Chindia Târgovişte, Videoton, Panionios şi Universitatea Craiova şi a fost selecţioner al echipelor naţionale ale României şi Ungariei.

Cea mai mare performanţă din cariera sa de tehnician este câştigarea Cupei Campionilor Europeni cu Steaua, în 1986. Tot cu Steaua a câştigat cinci titluri şi trei Cupe ale României.

Emeric Ienei a fost antrenorul care a reușit să readucă România la un Campionat Mondial după două decenii, în Italia, în 1990, și cel care, cu patru ani înainte, cucerea Europa cu Steaua, în celebra finală de la Sevilla, câștigată la loviturile de departajare în fața Barcelonei. În 2000, a condus din nou echipa națională la un turneu final, EURO 2000, unde România a obținut o victorie istorică în fața Angliei, scor 3-2, acesta fiind primul succes românesc la un Campionat European.

La 9 martie 2017, Emeric Ienei a fost decorat prin decret prezidenţial de Klaus Iohannis cu Ordinul Naţional Steaua României în grad de Cavaler. El are şi Ordinul Meritul Sportiv acordat în 2008 de preşedintele Traian Băsescu. 

