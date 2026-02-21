Decizia a fost luată în urma evaluărilor medicale recente şi a discuţiilor purtate între conducerea FRF şi selecţioner. În urma acestor consultări, Mircea Lucescu a confirmat că starea sa de sănătate îi permite să îşi îndeplinească atribuţiile la cel mai înalt nivel şi să fie alături de jucători la partidele decisive din această primăvară.

Avizul medical de la clinica de la Bruxelles confirmă faptul că Mircea Lucescu este apt pentru a îşi continua activitatea pe banca echipei naţionale.

“Ne bucurăm să mergem împreună cu domnul Lucescu până la capătul drumului pe care l-am început în toamna anului 2024. Experienţa domniei sale reprezintă un atu esenţial pentru echipă într-un moment atât de important. Avem încredere că România va reveni la Campionatul Mondial după 28 de ani”, a declarat Răzvan Burleanu, preşedintele Federaţiei Române de Fotbal.

Mircea Lucescu a spus: “De azi, tot ce contează este pregătirea echipei pentru meciurile din play-off. Am ţinut tot timpul legătura cu asistenţii mei şi cu jucătorii, s-a lucrat în toată această perioadă la cel mai înalt nivel. Avem o echipă formată din fotbalişti valoroşi şi sunt sigur că se vor pregăti foarte bine pentru aceste jocuri. Sunt talentaţi şi au dorinţa de a face românii fericiţi. Cred în ambiţia şi forţa grupului şi în capacitatea lui de a depăşi acest moment. Sunt sigur că împreună putem să obţinem calificarea. Avem nevoie acum de o atmosferă bună care să ne ofere posibilitatea de a pregăti în linişte aceste partide foarte importante pentru tot fotbalul românesc”.

Mircea Lucescu a făcut mai multe investigaţii medicale în Belgia, în ultimele zile, după o perioadă petrecută în spital la Bucureşti, fiind tratat ca urmare a unei infecţii subcutanate.

Pentru a se califica la Cupa Mondială, România trebuie să treacă de Turcia, în deplasare, pe 26 martie, şi de câştigătoarea duelului Slovacia – Kosovo, tot în deplasare. Dacă vor obţine biletele la turneul final, tricolorii vor întâlni SUA, Paraguay şi Australia.