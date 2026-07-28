„Robert a avut pe masă o ofertă pe doi ani, în valoare de 100 de milioane de euro pe sezon, pe care nu a acceptat-o pentru că dorea să joace la FC Barcelona”, a declarat Zahavi pentru site-ul polonez SportoweFakty, citează Agerpres.

Lewandowski a refuzat oferta lui Al-Ittihad, chiar dacă știa că aceasta nu va mai fi valabilă în vară. El a părăsit clubul câteva luni mai târziu, realizând că nu va mai avea un loc la fel de important la Barca.

De ce a ales să rămână la Barcelona

„Joan Laporta (președintele lui FC Barcelona - n.r.) îl adoră, cu adevărat! Și a vrut ca Robert să joace pe Camp Nou încă un an. Am vorbit cu el despre asta în decembrie și mi-a spus atunci: «Vreau ca Robert să rămână». Dar Laporta, cu care sunt prieten de peste 30 de ani, nu se amestecă în munca antrenorilor. Directorul sportiv și antrenorul sunt cei care decid lotul. Și nu-i puteau garanta lui Robert un loc în primul unsprezece, ceea ce era mai important pentru el chiar decât banii. Îl cunoașteți, vrea mereu să joace, să fie un jucător-cheie în echipă. Cu toate acestea, Deco și Hansi (Flick) aveau viziuni diferite despre viitorul lui Robert la Barcelona, așa că, la un moment dat, am început să luăm în considerare alte opțiuni”, a mai spus impresarul.

Liber de contract la finalul sezonului, Robert Lewandowski a semnat, în mod surprinzător, cu echipa americană Chicago Fire, la care a debutat recent.

Arabia Saudită rămânea prima opțiune

„Robert a vrut să joace în Arabia Saudită, în principal datorită confortului de a locui acolo: diferența mică de fus orar dintre Riad și Varșovia și distanța mai scurtă până la Polonia, în comparație cu Statele Unite. Știam, de asemenea, că era așteptată o sumă mare de bani. Dar saudiții și-au schimbat abordarea privind cheltuielile. Știu asta de câteva luni. Am vorbit cu directorii de la Al-Ittihad, de exemplu, și cu oameni din Qatar. Războiul a complicat și el situația. Acum un an, totul ar fi fost complet diferit”, a adăugat agentul lui Lewandowski.