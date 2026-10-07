Un satelit spion a fotografiat ce construiește China în secret. „Un obiect deosebit de interesant”

Stiri externe
Data publicării:
Data actualizării:
Uid 844ceab0f0e14a6e8d18b74c683bdecb width 1200 play 0 pos 0 gs 0 height 675
Creotech Instruments

Un satelit spion polonez lansat în iulie a surprins imagini cu un portavion chinez aflat în construcție și ceea ce sunt probabil compartimente pentru reactoarele sale nucleare, spun producătorii satelitului.

autor
Ines Paris

Imaginea a fost una dintre mai multe fotografii recent publicate, realizate de satelitul Mikroglob-1, și prezintă o vedere de înaltă rezoluție a unui port din orașul Dalian, situat în nord-estul Chinei, potrivit TVP World.

Compania poloneză de aerospațială Creotech Instruments, care a fabricat satelitul, a publicat fotografiile într-o postare pe platforma de socializare X, luni, menționând că „Polonia are acum propriii ochi pe orbită.”

De asemenea, a adăugat că proiectul Mikroglob „consolidează capacitățile satelitare suverane ale Poloniei, expertiza tehnologică internă și securitatea națională.”

Demonstrând aplicația practică a satelitului în analiza militară, compania a precizat că „un obiect deosebit de interesant” poate fi observat în șantierul naval din Dalian, „unde este construit al patrulea portavion al Chinei...”.

Recomandări Video

„Acesta va fi cel mai probabil echipat cu două reactoare nucleare, ale căror compartimente, neacoperite încă de punte, sunt vizibile clar în imagine”, a adăugat compania.

Grzegorz Brona, președintele consiliului de administrație al Creotech, a declarat într-un comunicat publicat de companie că „primele imagini reprezintă o etapă importantă.”

„Aceasta este prima dată când putem prezenta în mod public date achiziționate de un satelit care face parte din Sistemul de Observare a Pământului”, a adăugat el.

Ce a surprins satelitul

Compania a precizat că o capacitate-cheie a satelitului Mikroglob-1 este aceea de a surprinde imagini pe o gamă largă de lungimi de undă în lumină vizibilă și în infraroșu apropiat.

Creotech și-a demonstrat această capacitate printr-un alt set de fotografii ale orașului american New Orleans, unde au fost realizate două fotografii ale aceleiași zone de către satelit una folosind parametri standard de culoare și alta folosind o setare în infraroșu apropiat.

Fotografia în infraroșu apropiat, care arată părți mari din zona surprinsă scăldate în nuanțe de roșu, poate fi utilizată pentru a analiza vegetația și alte elemente de mediu. Această setare poate ajuta la evaluarea daunelor provocate de dezastre naturale sau operațiuni militare, potrivit celor de la Creotech.

„Primele imagini din cadrul proiectului Mikroglob demonstrează în practică modul în care datele achiziționate de pe orbită pot combina observarea detaliată a obiectelor individuale cu analiza unor suprafețe mari”, a declarat Creotech Instruments.

Satelitul Mikroglob-1, care a fost plasat pe orbită în iulie, este unul dintre cele patru astfel de aparate, Mikroglob-2, -3 și -4 fiind lansate pe orbită săptămâna trecută.

Proiectul face parte din efortul Varșoviei de a-și extinde capacitatea de recunoaștere și imagistică de pe orbita Pământului și este desfășurat în cooperare cu Ministerul Apărării din Polonia.

Ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a declarat vineri că lansarea celui de-al doilea, al treilea și al patrulea satelit Mikroglob reprezintă „un nou pas spre consolidarea securității Poloniei”, numind misiunea „un mare succes pentru ingeniozitatea tehnologică poloneză”.

Armata română a intrat în era high-tech. Avem chiar un satelit anti-bruiaj, dar politicul s-a opus să-l trimită pe orbită

Sursa: TVP World

Etichete: Polonia, China, sateliti, tehnologie,

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Camila Giorgi, recuperare uluitoare după nașterea primului fiu
FOTO Camila Giorgi, recuperare uluitoare după nașterea primului fiu
Citește și...
62595148
Stiri externe
SUA și China discută vizite reciproce la instalații nucleare, pe fondul temerilor privind o nouă cursă a înarmării

Administrația Trump a discutat despre posibilitatea începerii unor vizite reciproce la instalațiile nucleare din Statele Unite și China și intenționează să continue să promoveze această variantă, scrie CNN.

Gettyimages china oameni
Stiri externe
China a închis aproape un sfert din băncile sale în 2025. Motivul pentru care elimină „verigile slabe” din sistem

China accelerează consolidarea băncilor mici, în special a celor rurale, după ce 670 de instituţii de credit au fost închise în 2025, aproape 25% din băncile ţării, în încercarea Beijingului de a reduce vulnerabilităţile sistemului financiar.

Wanying zhang
Stiri externe
O femeie acuzată de spionaj pentru China, arestată în SUA. Ea ar fi urmărit un oficial taiwanez

Poliţia federală americană (FBI) a arestat o femeie acuzată de spionaj în Statele Unite în favoarea Chinei, au anunţat autorităţile duminică, potrivit AFP.

Recomandări
Calin georgescu agerpres 19668015
Stiri Justitie
DIICOT a pus sechestru pe conturile lui Călin Georgescu. Noi percheziții în dosarul cu prejudiciu de 1,1 milioane de euro

Călin Georgescu a fost adus, miercuri, la DIICOT pentru a doua zi de percheziții informatice. La scurt timp după, procurorii au decis să pună sechestru pe conturile sale bancare.

Gettyimages plenul parlamentului european
EURomânia
Bugetul UE pentru următorii șapte ani se dezbate în Parlamentul European. Câți bani ar putea primi România de la Bruxelles

Câți bani va mai primi România de la Bruxelles după 2028? Miercuri (7 octombrie), Parlamentul European dezbate bugetul Uniunii pentru următorii șapte ani. 

Vlcsnap 2026 10 07 07h58m33s610
Știri Actuale
Românii care au intrat în Cartea Recordurilor cu cea mai mare lecție de navigație din lume. Au participat peste 600 de oameni

Românii pasionați de călătoriile pe mare au reușit o performanță care a intrat în Cartea Recordurilor.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
06 Octombrie 2026

01:48:26

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 05 Octombrie 2026

03:23:18

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Boala parodontală - afecțiunea tăcută care ne poate lăsa fără dantură. Un obicei simplu poate face diferența

17:33

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Romania, te iubesc!

44:36

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Universitatea Craiova a stabilit prețul lui Al-Hamlawi: „Ne-au cerut suma asta“. Atacantul, în fața unui transfer istoric

Sport

Kylian Mbappe, din nou pe prima pagină! A plecat pe furiș la Paris și a fost făcut praf de Mourinho