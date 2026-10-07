Un satelit spion a fotografiat ce construiește China în secret. „Un obiect deosebit de interesant”

Imaginea a fost una dintre mai multe fotografii recent publicate, realizate de satelitul Mikroglob-1, și prezintă o vedere de înaltă rezoluție a unui port din orașul Dalian, situat în nord-estul Chinei, potrivit TVP World.

Compania poloneză de aerospațială Creotech Instruments, care a fabricat satelitul, a publicat fotografiile într-o postare pe platforma de socializare X, luni, menționând că „Polonia are acum propriii ochi pe orbită.”

De asemenea, a adăugat că proiectul Mikroglob „consolidează capacitățile satelitare suverane ale Poloniei, expertiza tehnologică internă și securitatea națională.”

Demonstrând aplicația practică a satelitului în analiza militară, compania a precizat că „un obiect deosebit de interesant” poate fi observat în șantierul naval din Dalian, „unde este construit al patrulea portavion al Chinei...”.

„Acesta va fi cel mai probabil echipat cu două reactoare nucleare, ale căror compartimente, neacoperite încă de punte, sunt vizibile clar în imagine”, a adăugat compania.

Grzegorz Brona, președintele consiliului de administrație al Creotech, a declarat într-un comunicat publicat de companie că „primele imagini reprezintă o etapă importantă.”

„Aceasta este prima dată când putem prezenta în mod public date achiziționate de un satelit care face parte din Sistemul de Observare a Pământului”, a adăugat el.