Un satelit spion a fotografiat ce construiește China în secret. „Un obiect deosebit de interesant”

Imaginea a fost una dintre mai multe fotografii recent publicate, realizate de satelitul Mikroglob-1, și prezintă o vedere de înaltă rezoluție a unui port din orașul Dalian, situat în nord-estul Chinei, potrivit TVP World.
Compania poloneză de aerospațială Creotech Instruments, care a fabricat satelitul, a publicat fotografiile într-o postare pe platforma de socializare X, luni, menționând că „Polonia are acum propriii ochi pe orbită.”
De asemenea, a adăugat că proiectul Mikroglob „consolidează capacitățile satelitare suverane ale Poloniei, expertiza tehnologică internă și securitatea națională.”
Demonstrând aplicația practică a satelitului în analiza militară, compania a precizat că „un obiect deosebit de interesant” poate fi observat în șantierul naval din Dalian, „unde este construit al patrulea portavion al Chinei...”.
„Acesta va fi cel mai probabil echipat cu două reactoare nucleare, ale căror compartimente, neacoperite încă de punte, sunt vizibile clar în imagine”, a adăugat compania.
Grzegorz Brona, președintele consiliului de administrație al Creotech, a declarat într-un comunicat publicat de companie că „primele imagini reprezintă o etapă importantă.”
„Aceasta este prima dată când putem prezenta în mod public date achiziționate de un satelit care face parte din Sistemul de Observare a Pământului”, a adăugat el.
Ce a surprins satelitul
Compania a precizat că o capacitate-cheie a satelitului Mikroglob-1 este aceea de a surprinde imagini pe o gamă largă de lungimi de undă în lumină vizibilă și în infraroșu apropiat.
Creotech și-a demonstrat această capacitate printr-un alt set de fotografii ale orașului american New Orleans, unde au fost realizate două fotografii ale aceleiași zone de către satelit una folosind parametri standard de culoare și alta folosind o setare în infraroșu apropiat.
Fotografia în infraroșu apropiat, care arată părți mari din zona surprinsă scăldate în nuanțe de roșu, poate fi utilizată pentru a analiza vegetația și alte elemente de mediu. Această setare poate ajuta la evaluarea daunelor provocate de dezastre naturale sau operațiuni militare, potrivit celor de la Creotech.
„Primele imagini din cadrul proiectului Mikroglob demonstrează în practică modul în care datele achiziționate de pe orbită pot combina observarea detaliată a obiectelor individuale cu analiza unor suprafețe mari”, a declarat Creotech Instruments.
Satelitul Mikroglob-1, care a fost plasat pe orbită în iulie, este unul dintre cele patru astfel de aparate, Mikroglob-2, -3 și -4 fiind lansate pe orbită săptămâna trecută.
Proiectul face parte din efortul Varșoviei de a-și extinde capacitatea de recunoaștere și imagistică de pe orbita Pământului și este desfășurat în cooperare cu Ministerul Apărării din Polonia.
Ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a declarat vineri că lansarea celui de-al doilea, al treilea și al patrulea satelit Mikroglob reprezintă „un nou pas spre consolidarea securității Poloniei”, numind misiunea „un mare succes pentru ingeniozitatea tehnologică poloneză”.