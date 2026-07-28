Potrivit unui comunicat al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), verificările au vizat 217 unităţi. Inspectorii au aplicat 19 amenzi contravenţionale, în valoare totală de 134.800 de lei, şi au dispus suspendarea activităţii unui operator. De asemenea, au fost emise 18 avertismente şi 12 kilograme de produse de patiserie în valoare de 300 de lei au fost reţinute oficial şi dirijate către neutralizare, potrivit Agerpres.

Acţiunea a urmărit modul de preparare şi de vânzare a alimentelor către consumatorii finali, dar şi felul în care operatorii colectează şi depozitează, în vederea neutralizării, subprodusele de origine animală nedestinate consumului uman (SNCU) şi resturile menajere rezultate din prepararea şi servirea produselor.

„Un raft de patiserie dintr-o benzinărie răspunde în faţa aceloraşi reguli ca bucătăria unui restaurant. Nu există categorie de unitate cu regim mai indulgent. Apa caldă, vestiarul, numărul de lot par formalităţi, dar sunt exact condiţiile în care un produs ajunge sigur la client”, a declarat Alexandru Nicolae Bociu, preşedintele ANSVSA, în comunicat.

Principalele neconformităţi constatate au fost lipsa fişei de aptitudini a personalului; neasigurarea unui spaţiu vestiar pentru angajaţi; absenţa apei calde în zona de desfacere a produselor alimentare; deficienţe de trasabilitate, în privinţa numărului de lot; nerespectarea normelor ANSVSA privind întreţinerea spaţiilor de prelucrare, depozitare şi valorificare a alimentelor, precum şi a instalaţiilor, utilajelor şi ustensilelor de lucru; lipsa procedurii privind diminuarea risipei alimentare; neamenajarea unui spaţiu frigorific pentru depozitarea SNCU.