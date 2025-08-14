McLaren scoate la licitaţie monopostul de Formula 1 din 2026 înainte ca acesta să fi participat la vreo cursă

Campioana McLaren a anunţat joi o premieră, scoţând la licitaţie unul dintre monoposturile sale de Formula 1 pentru 2026, înainte ca acesta să fi participat la vreo cursă, relatează Reuters.

Bolidul de Formula 1, care va fi condus de Oscar Piastri sau Lando Norris, face parte dintr-un trio de modele viitoare oferite de McLaren în cadrul licitației organizate de RM Sotheby's în data de 5 decembrie, înaintea Marelui Premiu de la Abu Dhabi, care va încheia sezonul.

Celelalte două mașini sunt un Arrow McLaren Indycar 2026, care va fi pilotat de mexicanul Pato O'Ward la Indianapolis 500 în mai anul viitor, și primul model McLaren World Endurance Hypercar 2027, care va concura în cursa de 24 de ore de la Le Mans.

Directorul executiv al McLaren, Zak Brown, a declarat că licitația va fi prima ocazie în care o mașină de Formula 1 va fi vândută înainte de a fi prezentată publicului.

O mașină dintr-o nouă eră a Formulei 1

Mașina din 2026, care încă nu are un nume, probabil MCL40 după modelul MCL39 din acest an, va fi prima mașină a echipei într-o nouă eră a Formulei 1, cu schimbări majore în regulamentul tehnic și al motorului.

Câștigătorul licitației va trebui să aștepte până în 2028 pentru a intra în posesia mașinii, până atunci având la dispoziție un model de expoziție din 2025, oferit în regim de leasing, precum și acces în culisele echipei și la evenimente.

Celelalte mașini vor fi livrate după încheierea seriilor respective.

McLaren este singura echipă care a câștigat „Tripla Coroană” a Marelui Premiu de la Monaco, Indianapolis 500 și Le Mans și va încerca să-și completeze palmaresul la revenirea în cursele de anduranță în 2027.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













