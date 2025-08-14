McLaren scoate la licitaţie monopostul de Formula 1 din 2026 înainte ca acesta să fi participat la vreo cursă

Stiri Diverse
14-08-2025 | 21:21
McLaren
Shutterstock

Campioana McLaren a anunţat joi o premieră, scoţând la licitaţie unul dintre monoposturile sale de Formula 1 pentru 2026, înainte ca acesta să fi participat la vreo cursă, relatează Reuters.

autor
Ioana Andreescu

Bolidul de Formula 1, care va fi condus de Oscar Piastri sau Lando Norris, face parte dintr-un trio de modele viitoare oferite de McLaren în cadrul licitației organizate de RM Sotheby's în data de 5 decembrie, înaintea Marelui Premiu de la Abu Dhabi, care va încheia sezonul.

Celelalte două mașini sunt un Arrow McLaren Indycar 2026, care va fi pilotat de mexicanul Pato O'Ward la Indianapolis 500 în mai anul viitor, și primul model McLaren World Endurance Hypercar 2027, care va concura în cursa de 24 de ore de la Le Mans.

Directorul executiv al McLaren, Zak Brown, a declarat că licitația va fi prima ocazie în care o mașină de Formula 1 va fi vândută înainte de a fi prezentată publicului.

O mașină dintr-o nouă eră a Formulei 1

Mașina din 2026, care încă nu are un nume, probabil MCL40 după modelul MCL39 din acest an, va fi prima mașină a echipei într-o nouă eră a Formulei 1, cu schimbări majore în regulamentul tehnic și al motorului.

Citește și
Un streamer a făcut accident cu bolidul său de 200.000 de dolari în timp ce era live. Aproape 200.000 îl urmăreau în acel moment
Un streamer a transmis în direct accidentul pe care l-a făcut cu bolidul său. Era urmărit de 185.000 de oameni în acel moment

Câștigătorul licitației va trebui să aștepte până în 2028 pentru a intra în posesia mașinii, până atunci având la dispoziție un model de expoziție din 2025, oferit în regim de leasing, precum și acces în culisele echipei și la evenimente.

Celelalte mașini vor fi livrate după încheierea seriilor respective.

McLaren este singura echipă care a câștigat „Tripla Coroană” a Marelui Premiu de la Monaco, Indianapolis 500 și Le Mans și va încerca să-și completeze palmaresul la revenirea în cursele de anduranță în 2027.

Surse: Klaus Iohannis și soția, somați de ANAF să plătească aproape 1 milion de euro, încasați din închirierea unui imobil

Sursa: News.ro

Etichete: masini, formula 1, mclaren,

Dată publicare: 14-08-2025 21:21

Articol recomandat de sport.ro
LIVE VIDEO | Drita - FCSB se joacă ACUM!
LIVE VIDEO | Drita - FCSB se joacă ACUM!
Citește și...
Un McLaren s-a rupt în două după ce s-a izbit de un copac. Șoferul și pasagerul au murit. VIDEO
Stiri externe
Un McLaren s-a rupt în două după ce s-a izbit de un copac. Șoferul și pasagerul au murit. VIDEO

Un accident șocant a avut loc pe o șosea din Dallas, în Statele Unite. 

Un streamer a transmis în direct accidentul pe care l-a făcut cu bolidul său. Era urmărit de 185.000 de oameni în acel moment
Stiri Diverse
Un streamer a transmis în direct accidentul pe care l-a făcut cu bolidul său. Era urmărit de 185.000 de oameni în acel moment

Jack Doherty, youtuber și streamer pe platformaKick, a distrus un McLaren de 200.000 de dolari chiar în timp ce era live pe internet. Imaginile pe care le-a inclus într-un video îl arată în timp ce părea că trimitea mesaje și conducea pe ploaie.

Cine este austriacul prins drogat în Arad la volanul unui McLaren de 250.000 de euro cu numere false. Anchetă în poliție
Stiri actuale
Cine este austriacul prins drogat în Arad la volanul unui McLaren de 250.000 de euro cu numere false. Anchetă în poliție

O plimbare pe străzile din Arad la volanul unui bolid de 250.000 de euro s-a încheiat prost pentru un cetățean austriac.  

Recomandări
Surse: Klaus Iohannis și soția, somați de ANAF să plătească aproape 1 milion de euro, încasați din închirierea unui imobil
Stiri actuale
Surse: Klaus Iohannis și soția, somați de ANAF să plătească aproape 1 milion de euro, încasați din închirierea unui imobil

Klaus Iohannis a fost notificat de ANAF să plătească aproape un milion de euro statului. Fostul președinte trebuie să returneze Fiscului sumele încasate pentru închirierea unui imobil din centrul Sibiului.

LIVE ONLINE: Drita – FCSB 0-2, exclusiv pe VOYO și PRO Arena. „Roș-albaștrii” deschid scorul în primul minut al meciului
Stiri Sport
LIVE ONLINE: Drita – FCSB 0-2, exclusiv pe VOYO și PRO Arena. „Roș-albaștrii” deschid scorul în primul minut al meciului

FCSB joacă, astăzi, cu FC Drita, în manșa secundă din turul 3 preliminar al Europa League.

Cum explică Guvernul, pentru Știrile ProTV, de ce judecătorii CCR sunt exceptați de la „reforma magistraților”
Stiri Justitie
Cum explică Guvernul, pentru Știrile ProTV, de ce judecătorii CCR sunt exceptați de la „reforma magistraților”

Proiectul de lege propus de Guvern privind modificarea pensiilor magistraților ridică semne de întrebare privind o posibilă înțelegere cu Curtea Constituțională, astfel încât proiectul să fie declarat constituțional de către CCR.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 14 August 2025

48:45

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12