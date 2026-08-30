Într-un comunicat, KNVB afirmă că forul mondial are nevoie de „o nouă conducere începând cu 2027”, subliniind totodată că o simplă schimbare a președintelui nu va fi suficientă. Federația, care l-a susținut pe Infantino la ultima sa realegere din 2023, afirmă că și-a bazat atunci sprijinul pe angajamente privind buna guvernanță, drepturile omului, sustenabilitatea și cooperarea internațională. „Am ajuns acum într-un punct în care ne-am pierdut încrederea”, scrie aceasta, denunțând o concentrare excesivă a puterii în jurul președintelui și o separare insuficientă între acesta și administrația FIFA, scrie News.ro.

KNVB consideră că procesul legat de proiectul „FIFA Forward Enterprise”, retras între timp, a reprezentat un „moment de cotitură” în relația sa cu Infantino. Federația solicită acum o dezbatere mai amplă asupra structurii propriu-zise a FIFA înainte de a aborda chestiunea viitorului său conducător. „Trebuie să stabilim mai întâi de ce fel de FIFA are nevoie fotbalul internațional”, subliniază aceasta.

Federația pledează pentru o organizație „puternică și credibilă”, dotată cu o guvernanță consolidată, o transparență sporită și un control independent. Aceasta dorește ca drepturile omului, sustenabilitatea și lupta împotriva rasismului și a discriminării să devină elemente centrale ale deciziilor FIFA, iar organizația să reinvestească o parte mai importantă din veniturile sale în dezvoltarea fotbalului mondial.

Pentru a lansa această reflecție, KNVB propune să găzduiască la Amsterdam un summit care să reunească federațiile naționale și confederațiile de pe toate continentele. „În calitate de membru fondator al FIFA, avem o responsabilitate deosebită”, afirmă aceasta, declarând că dorește să acționeze „ca un actor cu drepturi depline în cadrul comunității internaționale a fotbalului”. Federația olandeză își rezumă demersul în două etape: „în primul rând, să definim FIFA pe care o dorim, apoi să identificăm conducerea capabilă să o pună în practică”.