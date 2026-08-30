Complicata situație economică, presiunea inflației și grija pentru bugetul familiei au transformat radical obiceiurile de consum: cumpărăturile impulsive lasă loc alegerilor calculate. Magazinele second-hand și platformele de schimb de haine au devenit populare.

Georgiana este una dintre persoanele care caută mereu reduceri și, spune ea, chiar și în vacanță, face cele mai bune afaceri când e vorba să-și cumpere haine.

Georgiana, client: „Cumpăr mult mai puțin decât acum câțiva ani. Chiar singurul produs la care am așteptat o reducere este o geantă pe care mi-o doream de câțiva ani. Am găsit-o la reducere, dar o reducere ceva de 60 la sută. Prețul inițial era undeva la 340 de lire și am plătit undeva la 180 de lire. Și întotdeauna negociez, întâi negociez, iar apoi cumpăr.”

Românii caută haine mai bune, la prețuri mai mici

La fel ca ea, și alții spun că în șifonierele lor s-au adunat prea multe haine pe care nu le mai poartă sau care s-au deteriorat rapid. Așa că acum sunt mult mai atenți.

Tânără: „Încerc pe cât posibil să caut haine care să fie calitative și la un preț bun.”

Tânăr: „Nu simt că am nevoie de mai multe haine. Și dacă vezi că e foarte scump, nici nu îți vine să te uiți la haină.”

57% dintre români spun că își cumpără mai rar haine decât în urmă cu un an, arată un sondaj recent realizat de o platformă de cercetare a pieței. Iar aproape 80% caută branduri de calitate, însă la preț redus. Mulți apelează deseori la outleturi - magazinele cu reduceri.

Sabina Cosma, reprezentant outlet: „S-a schimbat în ultima vreme foarte mult comportamentul clienților. Caută comori fashion de la branduri cunoscute, la prețuri accesibile.”

Second-hand, o alternativă tot mai căutată

O alternativă sunt și magazinele second-hand, iar aici diferența de preț poate fi chiar mai mare.

Tânără: „Poți să găsești ceva mai unicat, ceva mai de calitate și la un preț bun. În acest magazin mi-am găsit niște blugi foarte faini și foarte comozi.”

Hermina Kovacs, reprezentant magazin second-hand: „Avem carduri de fidelitate, avem, de regulă, reduceri pentru studenți și elevi.”

Magazinele cu produse mai scumpe încearcă să se adapteze tendinței.

Andrei Șendrea, reprezentant retailer online de haine și accesorii: „Discount-urile încep de la 20% și merg către 50-70% pe final de sezon.”

Clara Rotescu, Federația Română de Design Vestimentar și Accesorii: „Cumva, lumea s-a reorientat către design, către unicitate. Este un trend absolut general să te uiți la preț.”

Potrivit aceluiași sondaj la nivel național, criteriile principale de alegere a hainelor noi sunt calitatea, prețul inițial și cel cu reducere.