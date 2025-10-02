FCSB, învinsă, la București, de Young Boys Berna, în Europa League. Viitoarii adversari ai „roș-albaștrilor”

02-10-2025 | 22:30
FCSB a fost învinsă de echipa elveţiană Young Boys Berna cu scorul de 2-0 (2-0), joi seara, pe Arena Naţională din Bucureşti, în etapa a doua a competiţiei de fotbal Europa League.

Oaspeţii s-au impus prin dubla lui Joel Monteiro (11, 36), într-un meci în care portarul Ştefan Târnovanu a fost cel mai bun om al campioanei României, remarcându-se mai ales în prima repriză.

Young Boys a început în forţă şi a ratat deschiderea scorului în min. 3, când Monteiro a tras la colţul scurt, dar Târnovanu a respins.

FCSB a replicat prin Mihai Popescu (8), care a trimis cu capul de la 5 metri pe lângă, în urma unui corner executat de Denis Alibec.

Oaspeţii au marcat prin Joel Monteiro (11), cu un şut de la 14 metri, după centrarea lui Janko, într-un moment în care FCSB juca în zece, Edjouma fiind accidentat.

UEFA
FCSB, sancționată de UEFA pentru rasism: 30.000 € amendă și închidere parțială a stadionului

Ofensiva echipei antrenate de Giorgio Contini şi de fostul internaţional român Zoltan Kadar a continuat, iar Târnovanu s-a remarcat la şuturile lui Hadjam (13), Gigovic (20, 30).

Şi FCSB şi-a creat o serie de oportunităţi, însă gradul lor de periculozitate a fost destul de scăzut. Alibec a fost imprecis (14, 27), Benito a respins salvator din faţa sa, la centrarea lui Thiam (26), iar şutul din unghi al senegalezului a fost blocat de Benito (32).

În min. 36, Monteiro a fost lansat pe contraatac de Edimilson Fernandes şi a majorat diferenţa cu un şut printre picioarele lui Ngezana.

Până la finalul primei reprize, Alibec a mai trimis două şuturi (37, 40), fără emoţii pentru Keller, dar Young Boys a ratat o ocazie mare prin ivorianul Bedia (45+2), care a şutat pe lângă ţintă, singur cu portarul, după o neînţelegere între Miculescu şi Ngezana.

''Roş-albaştrii'' au început mai montaţi partea secundă, însă Tănase a fost imprecis din lovitură liberă de la 18 metri (47).

Vizitatorii l-au întrebuinţat din nou pe Târnovanu, prin Bedia (55) şi Edimilson Fernandes (55), iar Gigovic (56) a şutat puţin pe lângă de la 16 metri. Cordova (63) şi-a făcut şi el simţită prezenţa pe teren, trimiţând cu capul puţin peste poartă, la un corner executat de Edimilson Fernandes.

FCSB a presat pe final, căutând măcar golul de onoare, dar i-a lipsit ultima pasă sau un dram de şansă. Politic a fost aproape de gol (66), după o neatenţie a lui Lauper, iar apoi a şutat de la 22 de metri şi Keller a reţinut (74).

Pantea (83) a şutat peste poartă (83), de la circa 20 de metri.

Young Boys şi-a luat revanşa după ce a pierdut acasă cu Panathinaikos, 1-4, în prima etapă, în timp ce FCSB rămâne cu victoria din Olanda, 1-0 cu Go Ahead Eagles.

FCSB va juca următorul meci cu Bologna (23 octombrie, Bucureşti), iar apoi cu FC Basel (6 noiembrie, în deplasare), Steaua Roşie (27 noiembrie, la Belgrad), Feyenoord (11 decembrie, la Bucureşti), Dinamo Zagreb (22 ianuarie, în deplasare) şi Fenerbahce (29 ianuarie, la Bucureşti).

FCSB a început cu dreptul faza principală a Ligii Europa: 1-0 cu Go Ahead Eagles. "Am amintit de echipa din anii trecuți"
Stiri Sport
FCSB a început cu dreptul faza principală a Ligii Europa: 1-0 cu Go Ahead Eagles. ”Am amintit de echipa din anii trecuți”

Formaţia FCSB a învins, joi seară, în deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Go Ahead Eagles, în prima etapă a fazei principale a Ligii Europa.  

FCSB, sancționată de UEFA pentru rasism: 30.000 € amendă și închidere parțială a stadionului
Stiri Sport
FCSB, sancționată de UEFA pentru rasism: 30.000 € amendă și închidere parțială a stadionului

Echipa de fotbal FCSB a fost sancţionată de Comisia de Disciplină a UEFA cu o amendă de 30.000 de euro şi cu închiderea parţială a stadionului.

FCSB și-a aflat adversarele din faza principală a Europa League. Dueluri de foc pentru „roș-albaștri". Programul complet
Stiri Sport
FCSB și-a aflat adversarele din faza principală a Europa League. Dueluri de foc pentru „roș-albaștri”. Programul complet

Campioana României, FCSB, va înfrunta echipele Feyenoord, Fenerbahce, Young Boys, Bologna, Dinamo Zagreb, Steaua Roşie Belgrad, FC Basel şi Go Ahead Eagles în faza principală a Ligii Europa, conform tragerii la sorţi care a avut loc vineri.

