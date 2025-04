FC Barcelona a câştigat Cupa Spaniei pentru a 32-a oară. A învins cu 3-2 după prelungiri pe Real Madrid. FOTO

FC Barcelona a dominat prima repriză a finalei de pe Estadio Olimpico de la Cartuja, din Sevilla. Catalanii au solicitat un penalti în mintul 16, considerând că Valverde a comis henţ în propriul careu.

View this post on Instagram

Apoi Courtois a respins la lovitura de cap a lui Kounde, din minutul 21, pentru ca în minutul 28 Pedri să deschidă scorul cu un şut din afara careului. Minutul 36 a adus un gol anulat pentru Real, motivul fiind o poziţie de ofsaid, iar la pauză Barca a intrat cu avantaj de un gol.

Pedri start it and he finished it ???? https://t.co/x0CxfWcsUW