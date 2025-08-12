Emma Răducanu a cerut evacuarea unui copil care plângea în timpul meciului de la Cincinnati. VIDEO

Emma Răducanu s-a aflat, luni, în centrul unei secvenţe neverosimile, în timpul meciului cu Arina Sabalenka de la turneul WTA de la Cincinnati.

Jucătoarea britanică a cerut evacuarea unui copil mic care plângea în tribune.

La 40-40 în setul trei, Emma Răducanu s-a plâns arbitrului de scaun de zgomot. Motivul supărării tinerei de 22 de ani a fost plânsul unui copil mic din tribune.

Emma Raducanu was complaining about the distracting noises in the crowd in her match against Aryna Sabalenka Chair Umpire: “It’s a child, do you want me to send the child out of the stadium?” ???? pic.twitter.com/rTi9wXpovl — Kicks (@kicks) August 11, 2025

Când oficialul i-a spus că zgomotul provine de la un copil şi a întrebat-o dacă mai trebuie să ceară să fie îndepărtat, unele persoane din public au răspuns afirmativ, iar Emma Răducanu a dat din cap în semn de aprobare.

În cele din urmă, a 39-a jucătoare a lumii a continuat să joace în aplauzele publicului şi chiar a beneficiat de o ratare a Arinei Sabalenka la următorul punct.

Nu se ştie dacă acel copil care plângea a fost într-adevăr rugat să părăsească tribunele, dar duelul dintre Emma Răducanu şi Arina Sabalenka a mers până în setul decisiv.

Şi, aşa cum se întâmplă adesea în acest sezon, precum şi în primul set de luni, belarusa şi-a învins rivala după puţin peste trei ore de un meci de o intensitate debordantă.

Cu a 18-a sa victorie în tie-break în 2025, Arina Sabalenka a stabilit un nou record în circuitul WTA de la începutul erei Open.

În optimi, Sabalenka va evolua cu spaniola Jessica Bouzas Maneiro.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













