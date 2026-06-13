Harry Kane şi Jude Bellingham se numără printre jucătorii cărora le-au dispărut ghetele de meci. Pe de altă parte, stocul de mingi al echipei Angliei s-ar fi redus acum la minimum, întrucât hoţii ar fi luat toate mingile, cu excepţia uneia singure.

Potrivit Daily Mail, serviciul de securitate al selecţiei engleze îi suspectează pe şoferii camionetei în cauză că ar fi fost complice la acest furt. Federaţia engleză a luat legătura cu poliţia locală pentru a încerca să recupereze paguba.

Asociaţia de Fotbal nu a comentat încă amploarea furtului. Echipa Angliei urmează să se antreneze sâmbătă după-amiază şi va juca împotriva Croaţiei miercuri.