Majorarea vine după o altă creştere de preţ operată în ianuarie şi reflectă atât nivelul record al cotaţiilor aurului, cât şi cererea puternică pentru produsele de lux destinate celor mai bogaţi clienţi.

Şi alte mărci importante au recurs recent la scumpiri. Cartier, deţinută de grupul Richemont, a majorat preţurile unor ceasuri din aur cu până la 10% luna trecută.

Aurul aproape şi-a dublat valoarea faţă de 2024, ajungând la aproximativ 4.200 de dolari uncia, ceea ce a crescut costurile de producţie pentru ceasurile realizate din metale preţioase.

Analiştii spun că piaţa ceasurilor de lux traversează o perioadă aparte: cererea din partea clasei de mijloc s-a redus, însă clienţii foarte bogaţi continuă să cumpere modele exclusiviste şi să accepte preţuri tot mai ridicate.

Potrivit datelor WatchCharts, Rolex a majorat în ianuarie preţurile medii cu aproximativ 6,2% în Germania, Hong Kong, Japonia, Marea Britanie şi Statele Unite. Noua scumpire aplicată exclusiv modelelor din aur a surprins o parte a pieţei.

Un exemplu este modelul din aur alb al gamei Rolex Cosmograph Daytona, care se vinde în Statele Unite cu 59.100 de dolari. Preţul acestuia a crescut cu 14% doar în acest an şi cu 33% faţă de 2024.

Datele industriei arată că exporturile elveţiene de ceasuri cu preţuri de peste 20.000 de franci elveţieni s-au dublat faţă de perioada de dinaintea pandemiei şi reprezintă acum peste două treimi din valoarea totală a exporturilor de ceasuri ale Elveţiei.

Specialiştii consideră că strategia producătorilor este de a se concentra tot mai mult pe clienţii ultra-bogaţi şi pe modelele realizate din metale preţioase, segment unde cererea continuă să depăşească oferta.

Potrivit analiştilor din industrie, atractivitatea mărcii Rolex rămâne excepţional de ridicată, iar cererea pentru multe modele continuă să fie mai mare decât capacitatea de producţie a companiei.