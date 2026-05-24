Oaspeții au deschis scorul în minutul 22, în urma unei lovituri libere executate de Federico Dimarco, ales săptămâna aceasta cel mai bun jucător al sezonului în campionatul Italiei.

Însă Bologna a revenit și a marcat trei goluri consecutive, în minutele 25, 42 și 48, înainte ca Francesco Pio Esposito, atacantul promovat de Chivu de la echipa Primavera a clubului Inter, să reducă din handicap în minutul 64, iar Andy Diouf să închidă tabela, reușind golul egalizator în minutul 86.

Chivu, desemnat cel mai bun antrenor din Serie A

Pentru acest ultim meci al sezonului, al 54-lea în toate competițiile la care a participat, Cristian Chivu, desemnat cel mai bun antrenor din Serie A la primul său sezon la comanda lui Inter, nu a putut conta pe internaționalul francez Marcus Thuram, menajat după problemele musculare cu care s-a confruntat în ultimele săptămâni.

Inter Milano și-a asigurat al 22-lea său titlu de campioană a Italiei încă din data de 3 mai și a încheiat sezonul cu 87 de puncte și 89 de goluri marcate, egalând recordul istoric al clubului.

Tot sâmbătă, Lazio Roma a învins la limită pe teren propriu, cu scorul de 2-1, formația Pisa, grație unui gol marcat de fostul internațional spaniol Pedro, campion mondial în 2010 și campion european în 2012, care a disputat la 38 de ani ultimul său meci în tricoul clubului roman, după cinci sezoane petrecute în capitala Italiei.

Pisa a retrogradat, Lazio se desparte de Sarri

Pisa, echipa internaționalului român Marius Marin, care nu a evoluat în acest joc, a încheiat sezonul pe ultimul loc și a retrogradat în Serie B.

Lazio Roma a terminat la rândul ei pe poziția a 9-a în Serie A și urmează să se despartă de antrenorul Maurizio Sarri.

Rezultate:

Vineri Fiorentina - Atalanta Bergamo 1-1 Au marcat: Piccoli (39), respectiv Comuzzo (82 - autogol).

Sâmbătă Bologna - Inter Milano 3-3 Au marcat: Bernardeschi (25), Pobega (42), Zielinski (48 - autogol), respectiv Dimarco (22), Esposito (64), Diouf (86).

Lazio Roma - Pisa 2-1 Au marcat: Dele-Bashiru (33), Pedro (35), respectiv Moreo (23).

Duminică sunt programate meciurile Parma - Sassuolo, SSC Napoli - Udinese, Hellas Verona - AS Roma, AC Milan - Cagliari, Cremonese - Como, Lecce - Genoa și Torino FC - Juventus Torino.

