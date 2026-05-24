Oaspeții au deschis scorul în minutul 22, în urma unei lovituri libere executate de Federico Dimarco, ales săptămâna aceasta cel mai bun jucător al sezonului în campionatul Italiei.

Însă Bologna a revenit și a marcat trei goluri consecutive, în minutele 25, 42 și 48, înainte ca Francesco Pio Esposito, atacantul promovat de Chivu de la echipa Primavera a clubului Inter, să reducă din handicap în minutul 64, iar Andy Diouf să închidă tabela, reușind golul egalizator în minutul 86.

Chivu, desemnat cel mai bun antrenor din Serie A

Pentru acest ultim meci al sezonului, al 54-lea în toate competițiile la care a participat, Cristian Chivu, desemnat cel mai bun antrenor din Serie A la primul său sezon la comanda lui Inter, nu a putut conta pe internaționalul francez Marcus Thuram, menajat după problemele musculare cu care s-a confruntat în ultimele săptămâni.

Inter Milano și-a asigurat al 22-lea său titlu de campioană a Italiei încă din data de 3 mai și a încheiat sezonul cu 87 de puncte și 89 de goluri marcate, egalând recordul istoric al clubului.

Tot sâmbătă, Lazio Roma a învins la limită pe teren propriu, cu scorul de 2-1, formația Pisa, grație unui gol marcat de fostul internațional spaniol Pedro, campion mondial în 2010 și campion european în 2012, care a disputat la 38 de ani ultimul său meci în tricoul clubului roman, după cinci sezoane petrecute în capitala Italiei.

Pisa a retrogradat, Lazio se desparte de Sarri

Pisa, echipa internaționalului român Marius Marin, care nu a evoluat în acest joc, a încheiat sezonul pe ultimul loc și a retrogradat în Serie B.

Lazio Roma a terminat la rândul ei pe poziția a 9-a în Serie A și urmează să se despartă de antrenorul Maurizio Sarri.

Rezultate:

Vineri Fiorentina - Atalanta Bergamo 1-1 Au marcat: Piccoli (39), respectiv Comuzzo (82 - autogol).

Sâmbătă Bologna - Inter Milano 3-3 Au marcat: Bernardeschi (25), Pobega (42), Zielinski (48 - autogol), respectiv Dimarco (22), Esposito (64), Diouf (86).

Lazio Roma - Pisa 2-1 Au marcat: Dele-Bashiru (33), Pedro (35), respectiv Moreo (23).

Duminică sunt programate meciurile Parma - Sassuolo, SSC Napoli - Udinese, Hellas Verona - AS Roma, AC Milan - Cagliari, Cremonese - Como, Lecce - Genoa și Torino FC - Juventus Torino.

Clasament:

  1. Inter Milano 87 puncte
  2. SSC Napoli 73
  3. AC Milan 70
  4. AS Roma 70
  5. Como 68
  6. Juventus Torino 68
  7. Atalanta Bergamo 59
  8. Bologna 56
  9. Lazio Roma 54 ... 