Maximele pleacă de la 21...22 de grade în depresiunile din estul Transilvaniei și ajung la 28 de grade în vestul și în nord-vestul României.

Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. În zona Dobrogei e posibil să vină o ploaie rapidă, la începutul zilei. Mai târziu norii se risipesc și o să avem o amiază plăcută. Vântul este destul de activ, iar temperaturile urcă până la 26 de grade.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei găsim vreme bună, cu soare și atmosferă plăcută la orele amiezii. Vântul mai are unele porniri și ajunge la 50 de km/h, iar după prânz se ating tot 26 de grade.

Atmosferă însorită avem și în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina. Nu prea sunt semne de ploaie, însă vântul este destul de insistent. Maximele se mențin la valori apropiate de normalul perioadei și vor fi cel mult 24 de grade.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș găsim tot vreme bună. Soarele strălucește în cea mai mare parte a zilei și nu sunt alte fenomene care să ne strice ziua. Temperaturile se mențin ridicate pentru data din calendar, iar în Maramureș se ating 27...28 de grade.

În vestul României urmează o zi destul de plăcută. E adevărat că, la munte și în sudul Banatului, o să vină câteva ploi zgomotoase, dar în celelalte zone avem atmosferă însorită și caldă, cu maxime de până la 28 de grade.

În Transilvania urmează o zi frumoasă. Norii apar destul de rar, iar temperaturile urcă până la 26 de grade în vestul provinciei. Doar pe la munte e posibil să vină câțiva stropi de ploaie, iar în zonele înalte vântul are unele intensificări.

În schimb, în Oltenia găsim atmosferă instabilă. După-amiază vor fi perioade cu averse însoțite de descărcări electrice, care vor aduce peste 25 de litri de apă pe metru pătrat. E posibil să cadă și grindină, iar vântul bate tare în timpul ploilor. Vedem și soarele pe parcursul zilei, iar maximele ajung la 25...26 de grade.

Instabilitatea persistă și în sudul României. Ziua începe cu soare, dar după orele prânzului se adună norii și o să plouă în mai multe reprize. Nu lipsesc perioadele însorite, iar temperaturile se opresc la 25 de grade.

În București, duminică avem vreme schimbătoare: soare în prima parte a zilei, înnorări și ceva condiții de ploaie mai târziu. La amiază se ating 26 de grade. Noaptea aduce vreme bună și o minimă de 14 grade.

La munte norii se înmulțesc și vin câteva ploi rapide în Occidentali și în vestul Meridionalilor. Cantitățile de apă vor depăși 25 de litri pe metru pătrat și e posibil să cadă grindină. În rest găsim vreme mai bună, dar vântul agită atmosfera pe creste.