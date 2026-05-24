Familia susține că a cerut transferul la un spital din București, însă acest lucru ar fi fost împiedicat de medici. Reprezentanții unității sanitare afirmă, însă, că s-au făcut demersuri pentru mutarea pacientei în alte spitale, dar nu ar fi existat locuri disponibile.

Femeia de 50 de ani s-a internat la Spitalul din Moinești, județul Bacău, unde a fost operată pentru o ocluzie intestinală. Procedura ar fi decurs bine, iar — potrivit medicilor — pacienta se simțea bine imediat după intervenție.

La câteva ore însă, starea ei s-ar fi deteriorat, fiind suspectată o infecție pulmonară. În acel moment, familia a cerut transferul la București.

Familia acuză întârzieri la transfer

Nicu Huluță, verişorul pacientei: „Noi am reușit să ajungem să vorbim cu conducerea de la spitalul Balș, care a sunat de 6-7 ori să îi facem un transfer. Toată ziua ni s-a împiedicat și s-a spus că nu a sunat spitalul, că nu poate să o dea de aici.”

Costel Codreanu, soţul pacientei: „Ar fi avut o altă șansă, deși mi s-a zis tot timpul că este instabilă. Nu a fost intubată nici măcar o dată.”

Reprezentanții Spitalului din Moinești susțin că au încercat transferul pacientei către unități medicale din Bacău sau Iași, însă nu ar fi existat locuri disponibile.

Raluca Coşa, medic curant: „Nu a fost un moment în care să primim acceptul și noi să spunem nu, noi nu trimitem pacientul.”

Dan Damian, medic ATI: „S-a încercat transferul la Matei Balș, doamnele doctor de acolo, cu care s-a luat legătura, au spus că, nefiind spital chirurgical și pacienta fiind operată, nu au infrastructura să se ocupe de patologia chirurgicală.”

Familia femeii declară că va face tot posibilul pentru a afla ce s-a întâmplat și dacă situația putea fi gestionată diferit în orele critice de după operație.