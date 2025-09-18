Doliu în fotbalul românesc. Fostul jucător și antrenor Florin Marin a murit la 72 de ani

18-09-2025 | 23:20
Fostul jucător şi antrenor Florin Marin s-a stins din viaţă, joi seară, la vârsta de 72 de ani, a anunţat CSA Steaua în social media.

„Din totalul de 324 de meciuri în prima divizie, Florin Marin a jucat 174 la Steaua Bucureşti. Pentru echipa noastră a evoluat din 1976 şi până în 1984 şi a marcat trei goluri. Rolul său era însă acela de a opri atacurile adverse, jucând pe postul de fundaş central. A câştigat un titlu şi o Cupă a României în tricoul Stelei. A îmbrăcat de cinci ori şi tricoul echipei naţionale a României”, precizează Steaua Bucureşti.

În ultimele clipe din viaţă a luptat cu o boală nemiloasă, menţionează CSA Steaua, care transmite condoleanţe familiei lui Florin Marin.

Născut la data de 19 mai 1953 în Bucureşti, Florin Marin a jucat ca fundaş central, evoluând pentru echipe precum Rapid Bucureşti, Steaua Bucureşti, FC Argeş, Gloria Buzău şi Inter Sibiu. În primul eşalon a acumulat peste 280 de meciuri în campionat, fiind de asemenea component al echipei naţionalei U21.

Ca antrenor, a condus numeroase cluburi din Liga 1 şi Liga 1, a fost antrenor principal la echipa naţională Under 21 şi antrenor secund la prima reprezentativă.

