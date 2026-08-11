Popovici, care a concurat în a doua semifinală, a înregistrat timpul 46.72, record al competiției. Este cel mai bun timp al semifinalelor, potrivit News.ro.

Rusul Egor Kornev a ocupat locul trei per total în semifinale, cu timpul 47.27. Al doilea timp a fost înregistrat de spaniolul Luca Hoek le Guenedal (47.26).

Dimineața, în serii, Popovici a înregistrat timpul 47.13, de asemenea cel mai bun al fazei respective.

Finala va avea loc miercuri seară.

David Popovici deține două titluri europene consecutive la 100 m liber, obținute la Roma 2022 și la Belgrad 2024, precum și recordul competiției, reușit la Roma - 46.86 secunde. Recordul mondial îi aparține din 2024 chinezului Pan Zhanle.