Fără să intre în detalii, starul, acum în vârstă de 62 de ani, a mărturisit că anumite „probleme familiale” l-au determinat să aibă pentru prima dată gânduri suicidare și să renunțe la abstinență. Potrivit destăinuirilor, Brad Pitt nu a pus gura pe alcool timp de 7 ani, după care a recidivat „într-un mod moderat”.

Brad Pitt și Angelina Jolie au avut un divorț foarte complicat, în care au luptat pentru custodia copiilor, iar procesul a fost presărat de acuzații grave făcute de actriță. Cei doi aveau 6 copii: 3 adoptați - Maddox, Pax și Zahara - și trei biologici - Shiloh și gemenii Knox și Vivienne. După ce, inițial, Shiloh a solicitat oficial să renunțe la numele Pitt, luna trecută, Zahara și Maddox au depus, la rândul lor, în instanță cereri similare.