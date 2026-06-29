”Sunt fericit de ceea ce am reuşit la Roma. Mulţumesc echipei mele şi vouă, tuturor, pentru că sunteţi parte din această călătorie. Roma ha un pezzo del mio cuore. Per sempre (Roma are o parte din inima mea. Pentru totdeauna) ”, a scris Popovici pe Facebook.

Înotătorul David Popovici s-a impus duminică în cursa de 200 metri liber la Roma, în Trofeul Sette Colli, stabilind un nou record al competiţiei.

În urmă cu o zi, Popovici a câştigat aurul la 100 m liber.

De asemenea, s-a clasat pe locul doi în proba de 50 m liber, cu un nou record naţional.