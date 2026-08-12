„A fost rapid, foarte rapid, mai rapid decât m-aș fi așteptat. Am fost foarte aproape de recordul mondial”, a declarat Popovici după cursă, referindu-se la recordul deținut în continuare de chinezul Pan Zhanle, care a înregistrat timpul 46''40 la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, potrivit News.ro.

Multiplul campion David Popovici a câștigat, miercuri, al treilea aur consecutiv în proba de 100 m liber la Campionatele Europene. Popovici a avut o evoluție perfectă în finala ediției din acest an a competiției, la Paris, și a stabilit un nou record al competiției.

Popovici a înregistrat timpul 46.56, un nou record al competiției.