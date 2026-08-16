Popovici a mai vorbit la Paris, potrivit Le Figaro şi AFP, despre stilul său de înot, “şi simfonie şi luptă”, despre pregătirea cu Zhanle şi mentalitatea sa.

Ai câştigat proba de 200 m liber vineri, dar Léon Marchand a fost mai rapid decât tine în ştafeta de 4x200 m. Ce poţi spune despre el?

David Popovici: Ce am de spus, i-am spus deja vineri, după finală. I-am spus, în primul rând, „bravo”, felicitări pentru acest timp foarte bun. Apoi, am adăugat că rivalitatea noastră ar putea fi cu adevărat extraordinară dacă am începe să ne înfruntăm în această probă. Îl felicit şi sper că ne vom putea reîntâlni şi vom înota unul împotriva celuilalt, cot la cot, în această probă, ceea ce, cred, ar fi foarte interesant.

În această vară, te-ai antrenat alături de principalul tău rival, Pan Zhanle. Ce ţi-a adus acest antrenament pentru cursele tale?

Mi-a adus multe informaţii noi. Am observat mult, am învăţat mult de la el şi sunt sigur că şi el a învăţat mult de la mine. A fost un stagiu de pregătire bazat pe valorile fundamentale ale sportului: fair-play-ul, respectul şi dorinţa de a învăţa unii de la alţii. Suntem deschişi la ideea de a ne antrena alături de cei mai buni din lume, în special la proba de 100 m liber, unde el este, deocamdată, cel mai rapid din istorie, iar eu al doilea. Cred că nu exista o combinaţie mai bună de doi înotători pentru un stagiu de antrenament. Aşadar, a fost o experienţă foarte fructuoasă şi foarte utilă.

Obiectivul tău este să-i dobori recordul mondial?

Absolut. Este unul dintre obiectivele mele, unul dintre obiectivele mele principale, dar, aşa cum am învăţat din experienţa personală, a-ţi dedica întreaga viaţă unui singur obiectiv, oricare ar fi acesta şi oricât de puternic ţi-ai dori să fie, este destul de periculos. Şi, întrucât acesta rămâne unul dintre cele mai mari obiective ale mele, îl voi accepta pur şi simplu atunci când se va întâmpla. Nu grăbesc nimic. Ştiu că voi reuşi. Sunt pe drumul cel bun şi progresez constant. Când voi relua antrenamentele peste câteva zile, voi reveni mai puternic şi mai înţelept, datorită experienţei dobândite la aceste Campionate Europene. Vom şti ce mici detalii trebuie ajustate şi la ce trebuie să lucrăm la probele de 100 şi 200.

Uneori, stilul tău de înot este comparat cu o simfonie clasică. Te regăseşti în această descriere sau înotul este mai degrabă o luptă pentru tine?

Sunt clar ambele. Liniştea dinaintea cursei joacă un rol important. Presupun că, dacă ar fi să fac o comparaţie, ar fi la fel de calm şi liniştit ca o simfonie, cred. Dar apoi, de îndată ce intri în bazin, încerci să-ţi păstrezi cât mai mult această calmă, această seninătate, chiar dacă totul se poate transforma rapid într-o luptă acerbă. În acel moment, trebuie să-ţi exploatezi puţin mai mult potenţialul, dar fără a exagera, pentru a nu-ţi pierde tehnica. Trebuie să fii capabil să lupţi cu toată forţa dacă este necesar, păstrându-ţi în acelaşi timp calmul sub presiune şi fără a-ţi pierde tehnica. Acesta este unul dintre factorii principali care, cel puţin din experienţa mea, fac diferenţa între o medalie de aur şi un loc şase, de exemplu.

Ai menţionat că ai lucrat la sănătatea ta mentală în acest an. Cum te simţi?

Mă simt bine, sunt sănătos şi cred sincer că nu există niciun motiv şi niciun avantaj în a fi un sportiv atât de titrat, rapid şi talentat dacă nu ai grijă de acest aspect. Poţi fi cel mai bun din lume sau din toate timpurile, dar dacă nu ai grijă de tine cum se cuvine, cred că îţi scade speranţa de viaţă. Aşadar, am grijă de mine mai întâi ca fiinţă umană, apoi ca sportiv, iar acest lucru mă ajută să devin un înotător mai bun şi, în general, mai rapid. Ştiţi, a fi rapid, ba chiar cel mai rapid, nu este un rezultat direct, ci consecinţa faptului că mă simt bine în pielea mea şi sunt împăcat cu mine însumi.