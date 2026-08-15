Mesajul lui David Popovici, după ce a cucerit Parisul: ”Ici c'est Roumanie!” | VIDEO

Stiri Sport
Data publicării:
Data actualizării:
Imago1081073915
IMAGO

”Ici c'est Roumanie!” (Aici este România), a scris David Popovici în social media, după ce a câştigat a treia medalie de aur consecutivă la 200 m liber la Campionatele Europene.

autor
Cristian Anton

David Popovici a repostat vineri noapte cursa de 200 de metri din cursul zilei, postată de pagina de Facebook a TVR şi comentată de inegalabilul Emil Hossu-Longin, scrie News.ro.

"Ici c'est Paris!" este sloganul echipei Paris Saint-Germain, supercampioana europeană la fotbal.

David Popovici - cel mai bun înotător din Europa în 2025

European Aquatics l-a premiat cu trofeul acordat celui mai bun înotător din Europa în 2025, în cadrul unei ceremonii oficiate de preşedintele forului continental de nataţie Antonio Silva.

Performanţele de excepţie din 2025 ale lui David Popovici au fost răsplătite şi aplaudate la scenă deschisă.

David, pregătit de Adrian Rădulescu, a cucerit două medalii de aur la Campionatele Mondiale de la Singapore, în probele de 100 m (46.51 s - nou record al competiţiei, nou record european şi nou record naţional) şi de 200 m liber, iar la Campionatele Europene de tineret de la Samorin şi-a trecut în palmares trei medalii: două de aur (100 m liber şi 200 m liber) şi una de bronz (50 m liber).

Alături de înotătorul român, care va împlini 22 de ani pe 15 septembrie, pe podium s-a aflat olandeza Marrit Steenbergen.

David Popovici: „Sportul mi se pare cel mai mare ambasador al țării”. Campionul cere renovarea complexului „Lia Manoliu”

Sursa: News.ro

Etichete: David Popovici, campion, postare, paris,

Articol recomandat de sport.ro
Reacția presei americane după cursa istorică a lui David Popovici de la Paris
Reacția presei americane după cursa istorică a lui David Popovici de la Paris
Citește și...
Stiri Sport
David Popovici, premiat de European Aquatics cu titlul de cel mai bun înotător din 2025

David Popovici a primit, vineri seara, premiul pentru cel mai bun înotător din Europa în 2025, acordat de European Aquatics.
Stiri Sport
Reacții după performanța istorică a lui David Popovici la Europene: „Bravo, David. Mulțumim din nou”

„INCREDIBIL!”, a reacționat European Aquatics vineri, după ce David Popovici a câștigat al treilea aur consecutiv la 200 m liber, al șaselea per total, având în vedere că deține și ultimele trei medalii de aur la 100 m liber.
Stiri Sport
David Popovici, după al treilea aur european consecutiv la 200 m liber: „Acum nu înot pentru obiective și titluri”

David Popovici a reușit o performanță incredibilă în finala de 200 m liber și a câștigat cursa cu un timp de 1:44,15.

Recomandări
Știri Actuale
Ziua Marinei la Constanța: 3.500 de militari, 50 de nave și 15 aeronave participă la demonstrații

Mii de oameni sunt așteptați de la ora 10:00, pe faleza Cazinoului din Constanța, pentru festivitățile de Ziua Marinei. 

Stiri Sport
Mesajul lui David Popovici, după ce a cucerit Parisul: ”Ici c'est Roumanie!” | VIDEO

”Ici c'est Roumanie!” (Aici este România), a scris David Popovici în social media, după ce a câştigat a treia medalie de aur consecutivă la 200 m liber la Campionatele Europene.

Știri Actuale
Mii de credincioși au avut o noapte de rugăciune pe dealul Mănăstirii Nicula, înainte de prăznuirea Adormirii Maicii Domnului

Pe dealul Mănăstirii Nicula din județul Cluj s-a încheiat o noapte de rugăciune sub cerul liber. Mii de credincioși au participat la procesiunea ținută de un sobor de preoți. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 14 August 2026

47:06

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 17 | Factorii de risc cardiovascular: cum îi recunoaștem și cum îi prevenim

31:41

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Valeriu Iftime a descris-o într-un singur cuvânt pe FCSB înaintea meciului direct

Sport

Reacția lui Radu Drăgușin după ce a debutat cu assist la Fiorentina: ”Vin cu experiența acumulată într-un campionat dificil!”