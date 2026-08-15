Mesajul lui David Popovici, după ce a cucerit Parisul: ”Ici c'est Roumanie!” | VIDEO

David Popovici a repostat vineri noapte cursa de 200 de metri din cursul zilei, postată de pagina de Facebook a TVR şi comentată de inegalabilul Emil Hossu-Longin, scrie News.ro.

European Aquatics l-a premiat cu trofeul acordat celui mai bun înotător din Europa în 2025, în cadrul unei ceremonii oficiate de preşedintele forului continental de nataţie Antonio Silva.

Performanţele de excepţie din 2025 ale lui David Popovici au fost răsplătite şi aplaudate la scenă deschisă.

David, pregătit de Adrian Rădulescu, a cucerit două medalii de aur la Campionatele Mondiale de la Singapore, în probele de 100 m (46.51 s - nou record al competiţiei, nou record european şi nou record naţional) şi de 200 m liber, iar la Campionatele Europene de tineret de la Samorin şi-a trecut în palmares trei medalii: două de aur (100 m liber şi 200 m liber) şi una de bronz (50 m liber).

Alături de înotătorul român, care va împlini 22 de ani pe 15 septembrie, pe podium s-a aflat olandeza Marrit Steenbergen.