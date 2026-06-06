CSM va juca pentru medalia de bronz, la fel ca în 2018. Adversară va fi învinsa din a doua semifinală, între Gyor ETO – Brest Bretagne Handball.

Principalele marcatoare ale partidei au fost Maslova 7 goluri, Ostergaard 4, Omoregie 3, Pintea 3, pentru CSM București, respectiv Bouktit 8, Valentini 7, pentru Metz, care va juca în premieră în finala Ligii Campionilor.

A doua semifinală este programată de la ora 19.00.

Duminică, de la ora 16.00, va avea loc finala pentru medalia de bronz, iar de la ora 19.00, finala pentru trofeul sezonului 2026.

CSM București s-a calificat la Turneul F4 după ce a eliminat în sferturi formația daneză Team Esbjerg (25-26, 37-27). Vicecampioana României s-a calificat direct în sferturi, în urma clasării pe locul 2 în grupa B.

Câștigătoare a trofeului în 2016, CSM București nu s-a mai calificat la Turneul F4 din 2018, când a obținut medalia de bronz, la fel ca în anul precedent.

Câștigătoarea din 2025 este Gyor ETO, care are 7 trofee în total.