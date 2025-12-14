Cristiano Ronaldo va apărea într-un film fenoment. Actorul principal al seriei a făcut anunțul

Vin Diesel, actorul principal din seria de filme de acţiune Fast and Furious, a afirmat că fotbalistul Cristiano Ronaldo ar putea apărea în cel de-al unsprezecelea episod al francizei.

Actorul emblematic al francizei a dezvăluit pe reţelele sale sociale că un rol ar fi fost chiar conceput special pentru cvintuplul câştigător al Balonului de Aur: „Am scris un rol pentru el...”.

În prezent al doilea golgheter al Saudi Pro League cu 10 goluri în 9 meciuri, Cristiano Ronaldo (40 de ani) se apropie de 1.000 de goluri marcate de la începutul carierei sale.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













