Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu anunţă că cercetează pentru omor un tânăr de 17 ani.

”În fapt s-a reţinut că, în noaptea de 06/07.03.2026, a avut loc o agresiune spontană între două persoane de sex masculin, consăteni din localitatea Boian, jud. Sibiu, în timp aceştia ce se aflau într-o zonă publică. Autorul, în vârstă de 17 ani, a deposedat victima, în vârstă de 73 de ani, de o bâtă şi a lovit-o pe aceasta la nivelul capului în mod repetat, apoi a părăsit locul faptei”, au transmis procurorii.

Aceştia precizează că victima a murit în cursul aceleiaşi nopţi din cauza leziunilor suferite şi expunerii prelungite la frig.

La data de 08.03.2026 inculpatul a fost arestat de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Sibiu pe o perioadă de 30 de zile.