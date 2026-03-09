Război în Iran, ziua a 10-a. NATO a neutralizat o nouă rachetă iraniană în spațiul aerian al Turciei. Franța trimite nave
O femeie a fost dată jos dintr-un avion pentru că a pus pe difuzorul telefonului un videoclip la volum audio mare

Stiri Diverse
Avion

O pasageră a companiei American Airlines a avut parte de o mare surpriză după ce a fost dată jos din avion pentru că a pus videoclipuri pe difuzorul telefonului său.

autor
Cristian Matei

Potrivit Daily Mail, un videoclip publicat în 26 februarie a surprins o pasageră care s-a enervat pe însoțitoarele de zbor, după ce i s-a cerut de două ori să folosească căști.

Femeia este pe scaunul ei, strigând injurii la adresa echipajului, înainte de a fi auzită țipând: „Am redat un videoclip timp de 30 de secunde, la 50% din volum, și ăsta e motivul pentru care mă dați jos din avion”.

În colțul din stânga, mâna însoțitoarei de zbor se mișcă în sus și în jos într-un gest de „calmează-te”, încercând să o liniștească pe femeia agitată. 

Videoclipul arată pasagera strigând din nou la însoțitoarea de zbor, pronunțând cuvintele exagerat și aruncând injurii incoerente către echipaj.

„Pare a fi problema lor”, a spus ea, referindu-se aparent la echipajul care i-a cerut să folosească căști.

Dați-i drumul și chemați poliția, ce naiba”, a țipat ea. „M-am oprit după al doilea avertisment, m-am oprit.”

Între timp apar și polițiștii, în timp ce femeia țipă în fața lor, strigând injurii. În timp ce polițiștii încearcă să o escorteze din avion, ea se ridică în picioare, țipă, gesticulează și chiar îl apucă pe unul dintre șerifi de braț.

Pasagera și polițistul se ceartă, iar ea se aude strigând: „Nu pot să-mi exprim sentimentele?”

Ca răspuns, celălalt șerif îi spune: „Poți să-ți exprimi sentimentele acolo?”

În cele din urmă, șerifii o conving să-și strângă lucrurile și o escortează din avion. 

Mulțumesc că m-ați filmat, am redat un videoclip timp de 30 de secunde”, a strigat ea, arătând cu degetul în josul culoarului.

În timp ce era escortată afară, pasagerii au aplaudat, au bătut din palme și le-au mulțumit ofițerilor.

Utilizatorul care a postat videoclipul pe TikTok afirmă că incidentul a avut loc într-un zbor de la Miami la Tampa și susține că femeia ar fi fost sub influența alcoolului. 

O femeie băută într-un zbor American Airlines de la Miami la Tampa a refuzat să folosească căștile și a pus videoclipuri pe telefonul ei la volum maxim”, se arată în descrierea videoclipului.

„Însoțitoarele de zbor i-au cerut politicos să folosească căștile înainte chiar de a părăsi poarta de îmbarcare, iar femeia s-a enervat imediat, devenind nepoliticoasă și agresivă. Strigă și înjura angajații și ceilalți pasageri. A continuat până când au sosit în cele din urmă forțele de ordine și, din fericire, au scos-o din avion. Angajații American Airlines au gestionat situația foarte bine și au fost respectuoși pe tot parcursul evenimentului. A fost o situație nebunească. Nu m-aș fi gândit niciodată că voi fi martor la așa ceva.

@jcmack03 A drunk lady on an American Airlines flight from Miami to Tampa refused to use headphones and was loudly playing videos from her phone. The flight attendants politely asked her to use headphones before we even left the gate, and the lady immediately got angry, rude and belligerent. She was shouting and cursing at employees and other passengers. It continued until law enforcement finally came and thankfully removed her. The American Airlines employees handled it very well and were respectful the entire time. Just a wild situation. Never in my life did I think I’d witness this. #airplane #drunk #americanairlines #miami #florida ♬ original sound - jcmack03

Această întâmplare vine după ce o altă companie aeriană importantă, United Airlines, și-a actualizat politicile, impunând pasagerilor să poarte căști atunci când ascultă orice fișier audio sau video pe dispozitive personale în timpul zborului.

Conform regulilor, orice persoană care redă sunete de pe un telefon, tabletă sau laptop fără căști poate fi dată jos din avion și, eventual, i se poate interzice să mai zboare cu compania aeriană.

Sursa: Daily Mail

