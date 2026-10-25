Antrenorul lui Inter s-a aplecat la marginea terenului și și-a întors privirea în timp ce mijlocașul se pregătea să execute lovitura de la 11 metri. Când mingea a intrat în plasă, Chivu s-a îndreptat de spate, a răsuflat ușurat și a zâmbit larg, în timp ce jucătorii de pe banca de rezerve au alergat pe teren pentru a sărbători o revenire spectaculoasă, potrivit Inter.

După fluierul final, Chivu a vorbit despre prestația echipei sale, fiind vizibil încântat de jocul elevilor săi.

„Penalty-ul? Mă gândeam la tot ceea ce făcuserăm astăzi. Am jucat un meci foarte bun, disciplinat, și ne-am trezit conduși după un șut de la aproximativ 27 de metri. Am fost răsplătiți pentru calitatea jocului nostru.

Ne-am păstrat calmul, am rămas lucizi și am făcut ceea ce trebuia să facem într-un astfel de meci. Băieții au dat absolut totul până la final pentru a realiza ceea ce ne propuseserăm, și anume să câștigăm.

Astfel de meciuri nu sunt niciodată ușoare. Speram ca Zielinski să marcheze, dar lucrurile nu sunt niciodată simple. Chiar dacă rezultatul ar fi fost altul, aș fi spus exact aceleași lucruri. Băieții merită numai laude pentru prestația lor de astăzi”, a spus Cristi Chivu.

Chivu a explicat schimbările tactice care au dus la revenirea lui Inter

„Bonny este mai greu de ținut sub control de către fundași. Cu Pio, lucrurile erau mai simple pentru cei doi apărători, deoarece puteau să stea foarte aproape de el. Am vrut să aducem mai multă mișcare în atacul nostru, dar nu am reușit să găsim soluția pentru a debloca jocul, iar apoi ne-am trezit conduși.

Ne-am creat ocazii și știam că cheia meciului de astăzi va fi să ducem mingea în benzi, deoarece prin centru erau foarte puține spații. Trebuia să atacăm pe flancuri și să aducem jucători în careu. Acesta a fost și motivul pentru care l-am introdus pe Lavelli.

Am crezut în șansa noastră până la final. Astfel de prestații vor aduce rezultate, chiar dacă nu obții întotdeauna victoria. Și am continuat să luptăm, în ciuda unor incidente și nedreptăți care ne-ar fi putut afecta serios”, a mai declarat antrenorul.

Mesajul lui Chivu pentru jucători: „Nu vreau să văd jucători care se plâng”

„Acesta este fotbalul. Trebuie să îți păstrezi aceeași mentalitate și, uneori, să găsești acel mic plus de energie.

Nu vreau să văd jucători care se plâng sau cărora le este milă de ei înșiși. Vreau să îi văd reacționând, iar asta este exact ceea ce facem.

Faptul că trebuie să revenim după ce suntem conduși nu reprezintă o problemă, chiar dacă uneori situația este prezentată astfel.

Vor exista și alte tipuri de meciuri. Acesta este fotbalul, dar important este să nu te lași doborât de momentele dificile.

Trebuie să continui să crezi în ceea ce faci și să rămâi determinat. Până acum, cred că am reușit să facem destul de bine acest lucru”, a declarat Cristian Chivu.