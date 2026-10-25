Ultimul său cartonaş roşu datează din 1 iunie 2025. În acea zi, a fost trimis la vestiare pentru că a marcat intenţionat cu mâna împotriva echipei Botafogo, primind astfel al doilea cartonaş galben. De data aceasta, Neymar (34 de ani) a fost eliminat, în noaptea de sâmbătă spre duminică, dintr-un motiv şi mai improbabil. Meciul dintre Santos şi Bahia, din campionatul brazilian, se afla la începutul reprizei a doua, când tonul s-a înăsprit între fostul jucător al echipei Paris Saint-Germain şi Rodrigo Nestor, potrivit News.ro.

Cei doi jucători avuseseră deja un schimb de replici tensionat în prima repriză, după un fault comis de cel de-al doilea asupra celui dintâi. Vizibil foarte iritat, Neymar a revenit la atac în timpul unei întreruperi a jocului, adresându-i-se de mai multe ori lui Rodrigo Nestor înainte de a se îndepărta, pentru a se întoarce apoi. Problema este că a continuat să-i vorbească, dar acoperindu-şi gura cu mâna. Un gest pe care Rodrigo Nestor s-a grăbit imediat să-l semnaleze arbitrului, care a revăzut apoi imaginile pe ecranul VAR. Rezultatul: un cartonaş roşu direct pentru Neymar.

Regulile campionatului brazilian

Deoarece regulile campionatului brazilian sunt aceleaşi cu cele aplicate în această vară în timpul Cupei Mondiale: a vorbi cu un adversar în timpul meciului, acoperindu-ţi gura, înseamnă eliminare. Paraguayanul Miguel Almiron a avut de suferit în timpul Cupei Mondiale, în meciul împotriva Turciei. Această măsură a fost adoptată de FIFA ca urmare a incidentului în care a fost implicat Gianluca Prestianni, acuzat de insulte rasiste la adresa lui Vinicius Junior în timpul meciului Benfica-Real Madrid din februarie 2026.

Neymar, la rândul său, va avea nevoie, se pare, de puţin timp pentru a digera cartonaşul roşu primit. „În primul rând, îmi cer scuze faţă de suporterii echipei Santos. Excluderea mea este justificată. (...) Dar ceea ce mi-a făcut Nestor astăzi este foarte grav. Este o regulă împotriva rasismului, iar el a vrut să profite de asta. Evident, ne-am insultat, ne-am aruncat replici acide, şi este normal, face parte din fotbal. Dar ceea ce a făcut el este grav. A făcut asta pentru a obţine un avantaj. Dacă este o lege împotriva rasismului, cum poate face aşa ceva? Este ireal, sunt trist pentru ce s-a întâmplat. A fost cu adevărat viclean”, s-a indignat el într-un videoclip postat pe reţelele sale sociale.

„I-am dat ocazia unui prost să se dea în spectacol. Mulţumesc, Nestor, eu o să dorm liniştit, dar tu, cu intrigile tale, n-o să poţi”, a continuat el.