Pe San Siro, AC Fiorentina putea furniza cea mai mare surpriză a campionatului, potrivit News.ro.

Alex Jimenez a deschis scorul în minutul 65 şi elevii lui Chivu s-au chinuit să înscrie, ratând ocazie după ocazie.

Golul egalizator a venit în primul minut de prelungire, când Diouf a fost servant pentru reuşita lui Marcus Thuram. Apoi Valdepenas l-a faultat pe Thuram în careu şi s-a dictat penalti, iar Zielinski a transformat cu siguranţă pentru Inter Milano – AC Fiorentina 2-1.

Inter rămâne pe primul loc al campionatului, cu 22 de puncte şi golaveraj +13, în timp ce Lazio este a doua, cu acelaşi număr de puncte, dar cu golaveraj +11.

Radu Drăguşin a fost integralist pentru oaspeţi,