Decizia Federației Turce de Fotbal, după decesul lui Mircea Lucescu: „Toate meciurile vor începe cu un moment de reculegere”

„În semn de omagiu pentru Mircea Lucescu, una dintre personalitățile marcante ale fotbalului turc și mondial, fost antrenor al echipei naționale a Turciei, precum și al cluburilor Galatasaray și Beşiktaş, se va ține un moment de reculegere de un minut înaintea tuturor meciurilor din Ligile Profesioniste care se vor disputa în perioada 8-13 aprilie. De asemenea, cluburile care doresc acest lucru vor putea purta banderole negre”, a anunțat TFF.

Marele antrenor Mircea Lucescu a decedat marţi, la vârsta de 80 de ani. Anunţul a fost făcut de Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, unde fostul antrenor era internat. Starea fostului selecţioner s-a agravat în noaptea de sâmbătă spre duminică, în urma unor aritmii severe. A intrat în stop cardio respirator și a fost resucitat, însă medicii i au transferat la ATI şi i-au indus coma, în încercarea de a-l stabiliza.

Trupul neînsufleţit al fostului selecţioner al echipei naţionale de fotbal a României, Mircea Lucescu, a fost depus, miercuri, la Arena Naţională, înmormântarea fiind programată pentru vineri, la Cimitirul Bellu din Bucureşti.

Vineri, ultima zi a ceremoniilor, va fi marcată de discreţie şi solemnitate, cu evenimente desfăşurate în două locaţii.

Cortegiul funerar se va deplasa către Biserica Sfântul Elefterie din Capitală, unde slujba de înmormântare va începe la ora 10:00. Participarea la biserică este strict limitată la familie şi invitaţii apropiaţi.

