Decizia Federației Turce de Fotbal, după decesul lui Mircea Lucescu: „Toate meciurile vor începe cu un moment de reculegere”

Mircea lucescu turcia 2018

Federația Turcă de Fotbal a anunțat că înaintea tuturor meciurilor din ligile profesioniste programate în perioada 8–13 aprilie va fi ținut un moment de reculegere în memoria lui Mircea Lucescu, iar cluburile vor putea purta banderole negre.

Aura Trif

„În semn de omagiu pentru Mircea Lucescu, una dintre personalitățile marcante ale fotbalului turc și mondial, fost antrenor al echipei naționale a Turciei, precum și al cluburilor Galatasaray și Beşiktaş, se va ține un moment de reculegere de un minut înaintea tuturor meciurilor din Ligile Profesioniste care se vor disputa în perioada 8-13 aprilie. De asemenea, cluburile care doresc acest lucru vor putea purta banderole negre”, a anunțat TFF. 

Marele antrenor Mircea Lucescu a decedat marţi, la vârsta de 80 de ani. Anunţul a fost făcut de Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, unde fostul antrenor era internat. Starea fostului selecţioner s-a agravat în noaptea de sâmbătă spre duminică, în urma unor aritmii severe. A intrat în stop cardio respirator și a fost resucitat, însă medicii i au transferat la ATI şi i-au indus coma, în încercarea de a-l stabiliza.

Trupul neînsufleţit al fostului selecţioner al echipei naţionale de fotbal a României, Mircea Lucescu, a fost depus, miercuri, la Arena Naţională, înmormântarea fiind programată pentru vineri, la Cimitirul Bellu din Bucureşti.

Vineri, ultima zi a ceremoniilor, va fi marcată de discreţie şi solemnitate, cu evenimente desfăşurate în două locaţii.

Cortegiul funerar se va deplasa către Biserica Sfântul Elefterie din Capitală, unde slujba de înmormântare va începe la ora 10:00. Participarea la biserică este strict limitată la familie şi invitaţii apropiaţi.

Pe VOYO puteți vedea documentarul „Fenomenul Lucescu”. De la debutul la națională din 1981 la victoriile europene, filmul explorează filosofia, viziunea și parcursul dramatic al unui lider care a schimbat fotbalul.

Boala care l-a răpus pe Mircea Lucescu. Încercările medicilor au fost zadarnice, pe final

Trupul lui Mircea Lucescu a fost depus la Arena Națională pentru ca românii să-și ia rămas bun. Înmormântarea va fi vineri

Legendarul antrenor Mircea Lucescu, care a încetat din viaţă marţi, la vârsta de 80 de ani, este pentru ultima dată în Arena Naţională. Sicriul cu trupul său neînsufleţit a fost depus în arenă miercuri, la scurt timp după ora 16.00.
Moartea lui Lucescu, pe prima pagină în presa din Italia: Nu a fost doar un antrenor. A construit o mentalitate de învingător

Imediat după anunțul morții lui Mircea Lucescu, presa din Italia a dedicat subiectului prima pagină, evidențiind cariera sa impresionantă și impactul asupra fotbalului internațional.

„Titanii” fotbalului românesc, reacții la moartea lui Mircea Lucescu. Rică Răducanu: „Ne ducem cu rândul, mai sunt câțiva”

Fotbalul românesc este mai sărac de marți seară. Mircea Lucescu, unul dintre jucătorii emblematici și cel mai titrat antrenor român din toate timpurile, s-a stins la vârsta de 80 de ani.

