Distincția vine după ce Chivu a câștigat același premiu și în decembrie, confirmând forma excelentă a liderului din campionatul Italiei.

Antrenorul în vârstă de 45 de ani a reușit să mențină echipa la un nivel extrem de ridicat, Inter fiind lider în clasament cu 52 de puncte după 22 de etape, scrie Sport.ro.

Parcursul echipei a fost aproape fără greșeală.

În cele șase partide disputate în prima lună a anului, trupa de pe „Giuseppe Meazza” a obținut cinci victorii clare împotriva formațiilor Bologna, Parma, Lecce, Udinese și Pisa, singurul pas greșit fiind o remiză cu Napoli.

Ofensivă totală

Premiul a fost decis de un juriu format din directori de presă sportivă, care au evaluat performanța tehnică, calitatea jocului și fair-play-ul. Cifrele îi dau dreptate românului: Inter are cel mai prolific atac din campionat, marcând 15 goluri în ianuarie și încasând doar cinci.

Chivu, care are contract cu milanezii până în vara lui 2027, pregătește acum următoarea partidă de campionat. Liderul din Serie A se va deplasa pe terenul celor de la Cremonese pe 1 februarie, într-un meci în care românul va încerca să consolideze poziția echipei în fruntea clasamentului.



