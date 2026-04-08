Anunțul a fost făcut în jurul orei 20:30 de minute de Spitalul Universitar din București. Fostul selecționer era internat acolo de mai bine de o săptămână, cu probleme cardiace, care s-au agravat de la o zi la alta.

Totuși, vestea a venit ca un șoc pentru toți cei care l-au cunoscut. Dar și pentru iubitorii fotbalului, pe care i-a făcut fericiți cu rezultatele obținute în teren.

Decesul lui Mircea Lucescu a fost anunțat printr-un comunicat al Spitalului Universitar de Urgență București, acolo unde a petrecut ultimele nouă zile. Vestea a căzut ca un trăsnet pentru cei care i-au fost de-a lungul timpului colegi, elevi sau adversari în teren.

Ioan Andone: „O pierdere imensă pentru lumea fotbalului, pentru ceea ce a reprezentat nea Mircea Lucescu, pentru generații și generații de jucători. Din păcate asta e soarta. Eu eram convins că o să treacă și peste hopul asta, dar uite că Dumnezeu nu a vrut și cu regret și nu-mi găsesc cuvintele să spun cât bine mi-a făcut mie și multor oameni din fotbalul romanesc. Cuvintele sunt prea puține, toată lumea îi știe cariera domnului Lucescu și vă dați seama că e greu. așteptăm vești bune, așteptăm să treacă peste momentul ăsta, dar că nu a putut, deci a avut niște probleme mari de sănătate pe care nu le afișa”.

Gheorghe Hagi a postat un mesaj de regret și afecțiune pentru cel care i-a călăuzit primii pași la națională.

Gheorghe Hagi: „Mi-a fost mai mult decât antrenor, mi-a fost mentor, profesor, un om care a crezut în mine și o parte importantă din ceea ce am devenit în fotbal i se datorează. Mulțumesc pentru tot, nea Mircea! Mereu în inima mea! Condoleanțe familiei”.

Fostul internațional și căpitan al naționalei Gică Popescu și-a luat și el rămas-bun de cel care i-a fost antrenor.

„A iubit atât de mult fotbalul, încât i-a dedicat viața până în ultimul minut. O pierdere uriașă pentru tot sportul românesc; pentru noi, cei care am avut șansa să-i fim jucători, dar și pentru generațiile întregi de suporteri care s-au bucurat de performanțele unei cariere unice în istorie. Rămas bun, Nea Mircea!”, a spus Gheorghe Popescu într-o postare pe Facebook.

Rică Răducanu: „E durerea mare, am început să ne ducem cu rândul, ușor, ușor, mai sunt câțiva, suntem la o vârstă că și eu sunt. Era și prietenul meu și neamul meu, ne-a îndrumat pe toți, a fost și antrenorul meu, cred că altcineva nu a fost mai mult lângă el ca mine. Eu sunt terminat, am fost și pe la spital, dar nu am putut să intru. Ne vine rândul la toți, dar ne pare rău, că așa e viața, trebuie să murim până la urmă, dar cine vrea să moară”.

„Decesul lui Mircea Lucescu este o veste care întristează profund România. Mircea Lucescu a contribuit decisiv la afirmarea fotbalului românesc, a inspirat generații de jucători și a fost un adevărat ambasador al României pe marile stadioane ale lumii. Transmit condoleanțe familiei, apropiaților și tuturor celor care l-au admirat”, a fost mesajul Președinției.

Florin Prunea: „Eu am crezut până în ultima clipă că nea Mircea va reuși, dar uite că din păcate de data asta e singura dată când nu a reușit și îmi pare nespus de rău. Mă așteptam, dar credeam totuși el a avut inima mare și mă gândeam că va avea puterea să câștige și această bătălie, dar aceasta meserie este extrem de grea și din respect pentru el mă abțin să vorbesc acum, dar dânsul va pleca definitiv e mult de discutat pe seama mortii lui și bineînțeles că eu o voi face, indiferent de consecințe”.

Galatasaray Istanbul, clubul cu care a câștigat titlul în Turcia, dar și Supercupa Europei, și-a exprimat respectul într-o postare pe Facebook: „Transmitem condoleanțe familiei lui Mircea Lucescu, celor apropiați și comunității fotbalistice. Nu te vom uita, Lucescu”.

Iar Șahtior Donețk, clubul care a câștigat 22 de trofee cu Mircea Lucescu ca antrenor, printre care și Cupa UEFA, a transmis un mesaj plin de emoție: „Vă mulțumim pentru tot, Mister. Numele dumneavoastră este pentru totdeauna înscris în istoria fotbalului mondial. Odihnește-te în pace, Mare Antrenor”.