Inter a deschis scorul în minutul 9 pe stadionul Unipol Domus. Barella a oferit assistul pentru Hakan Calhanoglu, care l-a învins pe Caprile cu un șut din prima, pe jos, lângă bară, de la 25 de metri. În minutul 28, Barella a centrat în careu, dar Dimarco nu l-a putut învinge pe Caprile, potrivit News.ro.

Portarul gazdelor s-a opus și la șutul lui Pio Esposito, din minutul 54, în timp ce Lautaro Martinez nu a prins spațiul porții în minutul 67.

Cagliari – Inter s-a terminat 0-1 și campioana Italiei se află la a doua victorie consecutivă. Echipa lui Chivu este lider, cu 6 puncte și golaveraj mai bun decât Milan, Juventus și Lazio.